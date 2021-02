Der Monat des Wassermanns: Was du über das Sternzeichen wissen musst

Der Wassermann ist ein ganz besonderer Charakter. Warum er dein Leben bereichert und warum es sich lohnt, ihn als Freund zu haben, erfährst du hier.

Der zwischen dem 21. Januar und 19. Februar geborene Wassermann hat mehrere Eigenschaften, welche ihn auszeichnen. Er ist das elfte Zeichen des Tierkreises. Seine Planeten sind der Saturn und der Uranus, sein Element ist die Luft. Hier sind 4 Gründe für die es sich lohnt, einen Wassermann zu lieben:

NIEMALS LANGWEILIG Der Wassermann sorgt dafür, dass das Leben zu einer Achterbahnfahrt wird. Abenteuer, Aufregung, neue Erfahrungen stehen fast täglich am Plan. Auch an ruhigen Abenden sind sie voller origineller Ideen, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden. Wenn ein Wassermann in der Nähe ist, gibt es keine Langeweile!

HILFSBEREIT Dieses Sternzeichen setzt sich für Arme und Bedürftige ein. Auch wenn Freunde, Partner oder Familienmitglieder Probleme haben, hat er ein offenes Ohr und ist froh, wenn er helfen kann. Im Normalfall ist er ein Freund, auf den man sich stets verlassen kann und der aufgrund seiner Kreativität gute Lösungen für Probleme liefert.

LIEBE Aufgrund seiner Feinfühligkeit kann sich der Wasserman in seine Partner hineinversetzen und ihnen so die Wünsche von den Lippen ablesen. Wenn der Partner Kummer hat, spürt das der Wasserman sofort. Da er sehr einfallsreich ist, findet er genau die richtigen Worte. Dadurch kann sein Gegenüber sich geborgen und verstanden fühlen. Wer in seinen Beziehungen Leidenschaft sucht, ist bei diesem Sternzeichen ebenfalls an der richtigen Adresse.

TOLERANZ Der Wasserman ist weltoffen und innovativ. Sein Geist muss offen bleiben, weshalb er zu den tolerantesten Sternzeichen zählt. Er liebt es, neue Dinge zu erfahren und das Positive in Dingen und Menschen zu sehen. Das sorgt für gute Stimmung und Harmonie in seinem Umfeld.