Deshalb solltet ihr morgens keine Bananen essen!

Der alltägliche Kickstart mit einer Banane zum Frühstück könnte laut Ernährungsexperte Dr. Daryl Gioffre mehr schaden als nutzen. Trotz ihres gesunden Images können Bananen den Blutzuckerspiegel rasant ansteigen und abfallen lassen und somit zu Müdigkeit und Heißhungerattacken führen. Doch Bananen-Liebhaber, verzweifelt nicht! Es gibt eine gute Möglichkeit, um diese gelbe Frucht gesund in den Tagesablauf einzubauen.

Viele greifen gerne zur Banane, besonders am Morgen. Doch genau das könnte problematisch sein. Im Online-Magazin „Byrdie“ deutet Gioffre auf eine weniger bekannte Seite der Banane hin – ihren hohen Zuckergehalt von 25 Prozent und eine beachtliche Menge an Säure. Diese Kombination lässt den Blutzuckerspiegel schnell in die Höhe schießen und genauso schnell wieder abfallen, mit Folgen wie Heißhungerattacken und Müdigkeit.

Doch bedeutet das nicht, dass wir vollständig auf Bananen verzichten sollten. Bananen sind eine hervorragende Quelle für gesunde Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium, die für die Funktion von Muskeln und Nerven wichtig sind. Hinzu kommt, dass eine 100-Gramm-Banane etwa 12 Prozent des täglichen Vitamin C-Bedarfs deckt und gleichzeitig die Verdauung ankurbelt. Sie versorgt den Körper auch mit den Vitaminen A, K und B.

gesunder Bananen-Mandelshake

Für alle, die den Geschmack der Banane nicht missen möchten, gibt es gute Nachrichten. Laut Dr. Gioffre kann man reifere Bananen, die tendenziell mehr Zucker enthalten, mit gesunden Fetten oder Gewürzen kombinieren, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl zu erzeugen. Eine Möglichkeit ist ein gesunder Bananen-Mandelshake.

Um diesen leckeren Shake zu erstellen, benötigt man folgende Zutaten:

– 1 mittelgroße Banane (gefroren)

– 1 EL Mandelbutter

– 50 g fettarmer Naturjoghurt

– 200 ml fettarme Milch

– 1 TL Chia Samen

– Honig zum Abschmecken

– Eis

Die Zubereitung ist einfach: Alle Zutaten in einen Mixer geben und zu einer feinen Masse pürieren. In wenigen Minuten ist der sättigende Bananen-Mandelshake fertig.