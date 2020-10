Dessous-Show: Rihanna erntet üble Kritik wegen Mohammed-Song (FOTOS+VIDEO)

Eigentlich sollten bei Rihannas Dessous-Show ihre sexy Designs im Vordergrund stehen. Doch stattdessen sorgt ein Lied, das während ihrer Fenty-X-Savage-Schau gespielt wurde für großen Ärger bei vielen Fans!

Bella Hadid, Cara Delevingne, Irina Shayk, oder It-Girl Paris Hilton sind nur einige der großen Namen, die in Rihannas Fashion-Show in Spitzen-BHs und heißen Höschen über den Laufsteg liefen (Fotos und Video auf der nächsten Seite). Und trotzdem ist es nicht das Star-Aufgebot oder die fulminante Fenty-X-Savage-Schau über die das Netz derzeit spricht, sondern ein Lied! Darin kommen nämlich Zeilen aus dem Hadith, Überlieferungen der Aussprüche und Handlungen des islamischen Propheten Mohammed, vor – und das passt etlichen Fans so gar nicht.

Song mehr als respektlos

Ein Aspekt der Show sorgt derzeit für viel Kritik im Netz. Denn während der Show wurde der Song „Doom“ von Künstlerin Coucou Chloe gespielt. Darin zu hören: Zeilen des Hadith, der eine Übertragung von Aussagen und Handlungen des Propheten Mohammed ist. Viele Muslime finden es daher mehr als respektlos, dass dieser in einem Pop-Song genutzt wurde.

Gegen Rihanna ist daher ein regelrechter Shitstorm entstanden. Die Hauptkritik vieler: Die Worte des Propheten dienten weder zur Unterhaltung, noch sollten sie von nicht muslimischen Menschen für sich missbraucht werden.

„Meine Religion ist keine Ästhetik“, ärgerte sich etwa ein Fan. Ein anderer konnte dem nur beipflichten: „Rihanna verwendet den Hadith ohne Angst und Feingefühl öffentlich in einer Fashion-Show – und die Leute, die sie verteidigen, sind der Beweis dafür, wie viel sie sich wirklich um die Gefühle der muslimischen Gesellschaft kümmern.“

Rihanna using hadith without any fear and sense publicly in a fashion show and people still defending her is a proof that how much they care about emotions of Muslim community. And still they say we make noise over nothing. It's time for you people to stop idealizing them.