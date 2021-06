Die Aktion für die Bestpreis-Kombi wurde bis 14.6. verlängert

Im Vorfeld des größten Fußballereignisses des Jahres, haben Magenta und MTEL Austria ein Schmankerl für ihre Kunden und Fußball-Fans vorbereitet: Die Aktion mit Highspeed-Internet und MTEL TV wird bis zum 14.6. verlängert.

Mit gigakraft, der modernsten Netztechnologie von Magenta und dem unschlagbaren TV-Angebot von MTEL Austria können seit letztem Jahr viele Kunden von der einzigartigen TV-Unterhaltung und stabilen Bandbreiten profitieren. Das zeitlich exklusive Angebot bietet sich vor allem für alle Fußball-Fans besonders gut an. Dank des umfangreichen Fernsehprogramms sowie eines stabilen, hochwertigen Kabel-TV Signals können die Kunden das perfekte Stadiongefühl in den eigenen vier Wänden bekommen. Bei Anmeldung von TV- und Internet-Kombipaketen bis 14.6. entfällt der Magenta TV-Preisanteil bis Jahresende und MTEL TV gibt es zu einem unschlagbar günstigen Preis.

Kompromisslose Fernseh- und Internetqualität

Magenta Kunden müssen beim gleichzeitigen Fernsehen und Internetsurfen keine Kompromisse machen und profitieren von einem mehrfach ausgezeichneten Mobilfunk- und Glasfaser-Kabelnetz. Mit einem stabilen Kabel-TV Signal bietet Magenta TV die optimale Voraussetzung für ein perfektes Fernseh- und Fußballerlebnis. Besonders in Haushalten, in denen die ganze Familie gleichzeitig arbeitet, fernsieht, Videos streamt, online spielt und im Internet surft. Das Fernsehbild bleibt in allen Situationen kristallklar. Gleichzeitig bietet MTEL Austria exklusive TV-Inhalte an: Über 250 Ex-Yu Fernsehsender, kostenlose Videothek mit Ex-Yu Serien & Filmhighlights und Replayfunktion sorgen für ein unvergessliches Fernseherlebnis!

Das revolutionäre „MTEL TV + Magenta TV + Magenta Internet”-Kombipaketverspricht grenzenloses Fernsehvergnügen, dank eines endlosen Angebotes an Fernsehkanälen, unterstützt durch stabiles und schnelles Internet für Zuhause. Die Bestpreiskombi sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!

www.magenta.at/mtel

KOMMENTAR – Mijodrag Ðorđević, Geschäftsführer bei Bobby Klik

Das einzigartige Angebot

Letztes Jahr haben Magenta Telekom und MTEL Austria ihre Kräfte, bzw. ihre Produkte vereint und ein Paket erstellt, das es bis dato nicht gab: das Kombi Paket Magenta Internet und MTEL TV. Die beiden führenden Unternehmen haben das mehrfach zum Testsieger ausgezeichnete Kabel-Internet von Magenta und die über 250 TV-Kanäle von MTEL zusammengeführt – all das zu einem unschlagbaren Preis! Pakete vom Balkan, die der Ex-Yu-Community in Österreich zur Verfügung stehen, können hinsichtlich Preises und Qualität nicht mit diesem Angebot mithalten. Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen seit Jahren in unser Geschäft. Anhand ihrer Reaktionen und Erfahrungen mit diesem Paket können wir sehen, dass Magenta und MTEL ein ausgezeichnetes Produkt ins Leben gerufen haben, das dieser Community fehlte. Das ist zweifellos der richtige Weg. Durch diese Zusammenarbeit haben wir auch zwei neue Produkte in unser Sortiment aufgenommen, die wir bisher nicht angeboten haben – Kabel-Internet von Magenta und ein umfangreiches TV-Paket von MTEL. Viele Kunden, die früher einen Handyvertrag bei uns abgeschlossen haben, kommen jetzt wieder und holen sich das Kombi-Paket. Darin liegt ein großer Vorteil für unsere Kunden, weil sie alles, was sie brauchen, an einem Ort bekommen können. Ich hoffe, dass diese Aktion bis Ende des Jahres verlängert wird, da immer mehr Kunden kommen, die nicht nur aus der Werbung, sondern auf Empfehlung ihrer sehr zufriedenen Freunde und Familienmitglieder von diesem Paket gehört haben.



Kontakt

Bobby Klik

Ottakringer Straße 61

0676 666 6113

www.handy-smartphone-internet.at

office@bkmobile.at

Beratung und Kontakt

Telefonisch:

Dejan Marić: 0676 440 7177

Lazar Petrović: 0676 451 5727

Verkaufsstellen:

Bobby klik:

Ottakringer Straße 61, 1160 Wien,

0676 666 6113

MTEL Austria Shop:

Donau Zentrum, 1220 Wien

0800 667667