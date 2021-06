Kleinkind mit kochend heißem Öl übergossen

Schrecklicher Rettungseinsatz in Schärding: Ein kleines Kind hat sich mit kochend heißem Öl übergossen. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Mutter der kleinen Tochter erhitzte gerade Öl in einer Fritteuse, welche auf einer Fensterbank im Wohnzimmer stand. Als sie kurz abgelenkt wurde, zog die Zweijährige am Stromkabel der Fritteuse. Obwohl die 35-Jährige dies bemerkte und eilte, konnte sie den schlimmen Unfall nicht verhindern. Das heiße Öl ergoss den ganzen Körper der Kleinen.

Sie erlitt Verletzungen an Händen und Armen, im Gesicht, am Rücken und im Bereich des Oberkörpers, sowie an den Beinen. Auch die Mutter erlitt Verletzungen an beiden Händen und an den Oberarmen. Beide wurden ins AKH Wien gebracht. Der Gesundheitszustand des Mädchens ist stabil. Die Zweijährige liegt auf der Kinderintensivstation.