Das sind die erfolgreichsten Sternzeichen unter den Frauen!

Du wunderst dich, dass deine Karriere nicht so läuft wie du es dir erhofft hast? Du möchtest ein eigenes Unternehmen gründen oder als Sängerin durchstarten? Dein Sternzeichen verrät dir, wie es um deine Erfolgschancen steht.

Für ein erfolgreiches Leben gehört neben Ehrgeiz, Mut und Fleiß auch eine ordentliche Portion Glück. Dieses Glück könnte sich auch hinter deinem Sternzeichen verbergen. Zu den erfolgreichsten Frauen zählen folgende Sternzeichen:

Die Löwin:

Sie ist eine sehr starke Frau, die sich von Schicksalsschlägen nicht entmutigen lässt. Ihre Ausdauer, ihr Wille und Autorität lassen sie dominant wirken – diese Dame erlaubt sich keine Niederlage. Sie bleibt in Bewegung und bringt Energie in den Alltag. Ihr fällt es schwer an einem Ort zu bleiben und zu träumen, denn sie läuft von Faulheit und dem Alltagstrotz davon. Ihre Schwächen sind auch gleichzeitig ihre Stärken. Stolz, Eitelkeit und die Gier nach Erfolg treiben sie voran. Sie hat eine hohe Meinung über sich selbst und gibt sich nicht mit dem „Erst besten“ zufrieden. Wenn ihr etwas nicht gefällt, scheut sie keine Konfrontation. Sie weiß wie sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Dies lässt sie oft egozentrisch und egositisch wirken. Zu ihrer größten Tugend zählt Loyalität. Wenn es um Liebe geht, trifft sie ihre Entscheidungen schnell: Sie liebt oder ignoriert die Männer. Wenn ihr ein Typ gefällt, dann sendet sie ihm klare Signale.

