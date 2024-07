Die längste Wurstkette der Welt kommt aus Österreich!

Es ist vollbracht. Das Zittern hat ein Ende. Anlässlich der Vorbereitung auf den Amazon Prime Day gelang dem Weltrekord-Team bestehend aus Lebensmittelexperten, Lehrlingen der Fleischverarbeitung, Studenten, erfahrenen Fleischern, Personen des öffentlichen Lebens, Vertretern der Metzgerei Maier und von Amazon am 11. Juli 2024 in den Wiener Sofiensälen die Sensation: 27.543 Käsekrainer wurden zu einer 3,652 km langen Wurstkette verbunden und somit der bestehende Rekord von 3,543 km gebrochen.

Zahlreiche Menschen waren live dabei, als das Weltrekord-Team rund um Toni Polster, Silvia Schneider, Billie Steirisch, Satansbratan, Sonnenscheincatering gemeinsam mit Amazon, der Metzgerei Maier aus Oberösterreich, Lehrlingen des Josephinums und Lebensmittelexperten mit Projektleiter Robert Mühlecker, der Lebensmittelakademie und der AMA Marketing angetreten ist, um den Rekord der Rekorde zu brechen:

„Wahnsinn, es ist ein unglaubliches Gefühl, dass unsere Käsekrainer, die bereits letztes Jahr als Prime-Wurst ausgezeichnet wurde, nun auch noch den Weltrekordtitel tragen darf“, freut sich der überglückliche, frischgebackene Weltrekordhalter Christoph Ostermann von der Metzgerei Maier im oberösterreichischen Pöndorf.

„Es war ein schweißtreibendes, kompliziertes Unterfangen, bei dem es wortwörtlich um die Wurst ging. Aber schließlich haben wir das Unmögliche möglich gemacht. Mit mehr als 700 Knoten in weniger als drei Stunden, konnten die 27.543 Käsekrainer von unserem Rekordteam unversehrt zu insgesamt 3,65 km verbunden werden. Die Weltrekord-Würste sind bereits unterwegs zu ihren Ausgabestellen und warten auf 25.000 hungrige Prime-Mitglieder bzw. werden über Die Tafel Österreich ausgegeben. Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Rekord das österreichische Wursthandwerk hochleben lassen und diesen Prime Day für unsere Prime-Mitglieder noch g`schmackiger machen“, so Daniela Plekat Interim Country Lead Amazon Österreich.

(FOTO: Maximilian Lottmann)

Als besonderes Extra wartet auf alle Prime-Mitglieder heuer wieder die Prime-Wurst in den Varianten vegan und Käsekrainer. Dieses besondere Schmankerl gibt es am Prime Day an ausgewählten Würstelständen in Österreich – von Bregenz bis Oberwart – gratis und solange der Vorrat reicht. Aber nur für Prime-Mitglieder. 10.000 Würste werden an die Tafel gespendet.

Lesen Sie auch: EM-2024: England vor historischer Fußballschlacht!England steht vor einem möglichen historischen Sieg im EM-Finale gegen Spanien. Ein Sieg wäre ein Symbol des nationalen Stolzes.

EM-2024: England vor historischer Fußballschlacht!England steht vor einem möglichen historischen Sieg im EM-Finale gegen Spanien. Ein Sieg wäre ein Symbol des nationalen Stolzes. Darum sind geschlossene Fenster bei Hitze keine gute IdeeEffektives Lüften in den Sommermonaten kann die Wohnqualität verbessern, ohne auf frische Luft verzichten zu müssen.

Darum sind geschlossene Fenster bei Hitze keine gute IdeeEffektives Lüften in den Sommermonaten kann die Wohnqualität verbessern, ohne auf frische Luft verzichten zu müssen. Lebensgefahr in Kroatien: Auf diese Tiere solltet ihr achtenIn Kroatien lauern neben der beeindruckenden Natur auch Gefahren in Form von Tieren, deren Bisse den Urlaubsspaß trüben können.

Hier braten die Promis ihre Würstel

Toni Polster: 16.7. // 12-14 Uhr am Würstelstand zum Kaiser in der Krugerstraße

Billie Steirisch: 16.7. // 17.30-19.30 am Standl 5, Grazer Hauptplatz

Satansbratan: 16.7. // 17-19 Uhr bei Hermanns Würstelstand in der Stiftgasse

Sonnenscheincatering: 16.7. // 15-17 Uhr an Wolf’s Würstelstand, Niederösterreich

Silvia Schneider: 16.7. // 17-19 Uhr beim Würstltreff Gschwandtner in Linz