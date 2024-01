Die schönsten Skigebiete am Balkan (FOTOS + PREISE)

Die Balkanregion birgt einige der schönsten Skigebiete, die mit beeindruckenden Landschaften und erstklassigen Pisten Skifahrer magisch anziehen. KOSMO zeigt euch einige davon.

Skigebiet Jahorina (Bosnien und Herzegowina)

Das Jahorina Ski Resort ist offiziell das Olympische Zentrum Jahorina und das größte sowie beliebteste Wintersportresort in Bosnien und Herzegowina. Das Skigebiet befindet sich an den Hängen des Jahorina-Gebirges in den Dinarischen Alpen, etwa 15 km von der Gemeinde Pale in der Entität Republika Srpska und 30 km vom internationalen Flughafen Sarajevo entfernt. Während der Olympischen Winterspiele von 1984 war es Austragungsort für den alpinen Skiwettbewerb.

Ein Zweitages-Liftpass kostet zwischen 69 und 75 Euro für Erwachsene und zwischen 57 und 63 Euro für Kinder. Die Übernachtung im Hotel beläuft sich auf 36 bis 41 Euro pro Person und Nacht, inklusive Frühstück. Kinder bis 6 Jahre übernachten kostenlos. Mehr Informationen finden Sie hier.

Kopaonik Ski Resort (Serbien)

In Serbien erfreut sich das Kopaonik Ski Resort als herausragendes Wintersportziel großer Beliebtheit. Das Resort liegt im gleichnamigen Kopaonik-Gebirge und ist das größte Skigebiet des Landes. Mit einer beeindruckenden Vielfalt an Pisten, die für verschiedene Schwierigkeitsgrade geeignet sind, zieht es sowohl Anfänger als auch erfahrene Skifahrer an. Die malerische Winterlandschaft und die modernen Einrichtungen machen das Kopaonik Ski Resort zu einem idealen Ort für Wintersportbegeisterte, die eine einzigartige und abwechslungsreiche Erfahrung suchen.

Die Tageskarte für den Liftpass kostet etwa 46 Euro für Erwachsene und rund 35 Euro für Kinder. Es stehen zahlreiche Hotels zur Auswahl, deren Preise je nach Kategorie pro Nacht zwischen 42 und 340 Euro für zwei Erwachsene und ein Kind variieren. Diese Vielfalt ermöglicht es Skifahrern, das für sie passende Unterkunftsniveau entsprechend ihren Vorlieben und Budgets auszuwählen. Mehr Informationen finden Sie hier.

Platak Ski Resort (Kroatien)

In Kroatien lädt das Platak Ski Resort Wintersportenthusiasten zu einem unvergesslichen Erlebnis ein. Das Resort, in der Nähe von Rijeka gelegen, mag zwar nicht die Ausdehnung einiger anderer Skigebiete haben, jedoch besticht es durch seinen charmanten Charakter und die idyllische Umgebung. Das Platak Ski Resort bietet sowohl Möglichkeiten für alpinen als auch nordischen Skisport und begeistert mit gut gepflegten Pisten. Die Kombination aus schneebedeckten Hängen und einer entspannten Atmosphäre macht Platak zu einem idealen Ziel für Skifahrer, die eine einzigartige winterliche Kulisse genießen möchten, ohne dabei auf moderne Einrichtungen und gute Infrastruktur zu verzichten.

Das Platak Ski Resort in Kroatien lockt mit einer Tageskarte für den Liftpass zu einem Preis von etwa 22 Euro für Erwachsene und 13 Euro für Kinder. Das Skigebiet bietet eine Auswahl an Hotels, deren Übernachtungskosten für zwei Erwachsene und ein Kind pro Nacht zwischen 35 und 550 Euro pro Person liegen. Mehr Informationen finden Sie hier.