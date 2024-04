Eine fast bewegungsunfähige 92-jährige Frau namens Blagica lebt als einzige Bewohnerin im verlassenen Dorf Vaganeš im Kosovo. Trotz ihrer Isolation hat sie die ganze Welt bereist und ist mit Fadil, einem Albaner, der sie wie seine eigene Mutter behandelt, zu einem weltweiten Symbol der Menschlichkeit geworden. Die Geschichte zeigt ihre ungewöhnliche Freundschaft und die Unterstützung, die sie von Fadil und der Dorfgemeinschaft erhält.

Die kaum bewegliche alte Frau ist die einzige Bewohnerin des verlassenen Dorfes Vaganeš im Osten des Kosovo und Metochien. Als sie sich noch besser bewegen konnte, hatte sie die ganze Welt bereist. Zusammen mit ihrem „dritten Sohn“ ist sie zu einem Weltbürger geworden.

Medienrummel

Die 92-jährige Blagica aus Serbien und der Albaner Fadil zeigen, wie der Dialog zwischen Belgrad und Priština aussehen sollte. Diese Geschichte wird nun von Medien wie „Associated Press“, „The Washington Post“ und anderen weltweit bekannten Medien aufgegriffen.

Die furchtlose alte Frau lebt seit drei Jahren allein in ihrem baufälligen Ziegelhaus, seit ihr jüngster Sohn Slobodan sie verlassen hat, um mit seiner Ehefrau in das nahegelegene Kosovo Kamenica zu ziehen.

Đorđe, ihr älterer Sohn, lebt in Belgrad, hat jedoch laut „AP“ keine Wohnung in der Hauptstadt Serbiens, um seine Mutter zu beherbergen. Blagica erinnert sich nicht mehr, wann sie das letzte Mal Đorđe gesehen hat, während Slobodan sie nur selten besucht.

Leben vor dem Krieg

Vor dem Krieg lebten in ihrem Dorf Vagneš, 45 Kilometer von Priština entfernt, mehr als 200 Menschen. Alle sind gegangen. Es gibt nicht einmal mehr Trinkwasser.

Blagica ist der einzige Lebenswächter in diesem verlassenen Ort. Glücklicherweise gibt es noch jemanden, der auf sie aufpasst. Der Albaner Fadil Rama kommt zweimal pro Woche aus dem benachbarten Dorf Strezovce, um ihr zu helfen. Politiker in Belgrad und Priština zeigen kein Interesse an dieser Geschichte und den guten Beziehungen zwischen einem Albaner und einer Serbin.

Lesen Sie auch: Balkan Stories: Bohnensuppe und Kulturimperialismus Die bekannte Seite Taste Atlas sorgt mit einem Ranking für Kopfschütteln in Serbien. Sie hat eine Liste der am schlechtesten bewerteten Speisen des Landes

Balkan vs. Amerika: Serbische Schwiegertocher Djamila enthüllt die Unterschiede Die 26-jährige Damila Stanic teilt ihre interkulturellen Erfahrungen vom Leben auf dem Balkan mit einer wachsenden Fangemeinde auf Social Media.

Balkan-Duett erobert 1. Platz der Austro-Charts (VIDEO) Die Kombination der beiden Talente erwies sich als äußerst erfolgreich und katapultierte den Song mühelos an die Spitze der österreichischen Charts.

Fadil und seine Nachbarn aus Strezovce finden nichts Ungewöhnliches daran, dass er als Muslim und Albaner einer älteren orthodoxen Serbin hilft.

„Fadil hilft einer älteren Frau? Einer Serbin? Na und? Das ist gut für ihn“, sagten zwei seiner Dorfbewohner einstimmig.

Fadil hat auch die lokalen Hirten informiert, dass eine arme alte Frau in Vaganeš lebt, und sie kommen von Zeit zu Zeit, um ihr zu helfen. Er hat Slobodan, Blagicas Sohn, versprochen, sich um sie zu kümmern, bis zu ihrem Lebensende.

„Ich werde sie niemals allein lassen“, versprach der Albaner.