Diese 3 Sternzeichen fliehen vor jedem Beziehungsstreit!

Während manche Paare im Streit eine Würze für ihre Beziehung sehen, gibt es drei Sternzeichen, die Konflikte um jeden Preis vermeiden – aus ganz unterschiedlichen Motiven.

Manche Menschen empfinden einen heftigen Streit in der Beziehung durchaus als reizvoll. Die anschließende Versöhnung kann besonders intensiv sein, wenn zuvor die Emotionen hochgekocht sind. Für einige Paare gehört dieser Wechsel aus Konflikt und Harmonie zum spannenden Beziehungsalltag. Doch nicht alle Menschen teilen diese Vorliebe für emotionale Achterbahnfahrten.

Es gibt insbesondere drei Sternzeichen, die Auseinandersetzungen in der Partnerschaft konsequent aus dem Weg gehen. Für diese Charaktere ist eine harmonische Beziehung ohne dramatische Konflikte das Ideal. Sie meiden Streit mit derselben Entschiedenheit, mit der andere Menschen unangenehme Situationen vermeiden.

Krebs

Während manche Partner ein klärendes Gewitter als belebend für die Beziehung empfinden, versetzt den Krebs jede größere Auseinandersetzung in Alarmbereitschaft. Der Grund liegt in seinen tief verwurzelten Verlustängsten. Bei jedem Streit befürchtet der Krebs unmittelbar das Ende der Partnerschaft. Um dieses Szenario zu vermeiden, schluckt er lieber seinen Unmut hinunter, selbst wenn ihn das Verhalten des Partners erheblich stört. Diese Strategie führt jedoch langfristig nicht zu seinem Glück. Der Krebs müsste erkennen, dass eine offene Meinungsäußerung in der Partnerschaft kein Weltuntergang bedeutet.

Waage

Die Waage vertritt in Beziehungen durchaus ihre eigene Position, jedoch auf äußerst subtile Weise. Mit diplomatischem Geschick bringt sie den Partner dazu, scheinbar aus eigenem Antrieb das zu tun, was die Waage sich wünscht. Ihr Bedürfnis nach Harmonie und Ausgewogenheit lässt sie direkte Konfrontationen meiden. Stattdessen hat sie im Laufe der Zeit feine Manipulationstechniken entwickelt. Solange der Partner dieses indirekte Vorgehen akzeptiert, funktioniert die Beziehung reibungslos. Sobald er jedoch auf Konfrontationskurs geht und aus Sicht der Waage unnötiges Drama erzeugt, zieht sie sich rasch zurück.

Jungfrau

Als methodisches und ordnungsliebendes Sternzeichen strebt die Jungfrau nach Kontrolle in allen Lebensbereichen. Diese Haltung prägt auch ihr Beziehungsverhalten, wo sie einen geordneten, vorhersehbaren Ablauf bevorzugt. Emotionale Ausbrüche mit ungewissem Ausgang passen nicht in ihr strukturiertes Weltbild. Versucht der Partner, einen heftigen Streit zu beginnen, reagiert die Jungfrau mit kühler Distanz. Ihr bevorzugter Konfliktlösungsansatz gleicht eher einer Geschäftsbesprechung: gemeinsam am Tisch sitzen, Argumente schriftlich festhalten und systematisch durchgehen. Diese nüchterne Herangehensweise ist nicht jedermanns Sache.

Die Jungfrau braucht daher einen Partner mit ähnlich analytischer Denkweise, um langfristig glücklich zu sein.

Jenseits der Astrologie: Bindungsmuster entscheiden

Dieses Konfliktverhalten ist übrigens nicht ausschließlich an Sternzeichen gebunden. Eine aktuelle Studie der Universität Wien belegt, dass vor allem der persönliche Bindungsstil ausschlaggebend ist. Menschen mit ängstlich-vermeidendem Bindungsmuster zeigen unabhängig von ihrem Geburtsdatum ähnliche Vermeidungsstrategien wie die beschriebenen Charaktere. Besonders interessant: Seit Anfang 2025 verzeichnen Paartherapeuten in Österreich einen deutlichen Anstieg an Beratungsanfragen. Bei etwa 40 Prozent der Klienten gilt als Hauptproblem, dass ein Partner Konflikte systematisch unterdrückt.

Die österreichische Beratungsstelle „Dialog & Perspektive“ bestätigt diesen Trend mit einem Anstieg von 27 Prozent bei Anfragen zu Kommunikationsproblemen im ersten Quartal 2025. Diese Zahlen unterstreichen, wie verbreitet die Herausforderung ist, einen gesunden Umgang mit Konflikten in Partnerschaften zu entwickeln – unabhängig vom astrologischen Einfluss.