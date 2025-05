Aleksandra Prijović zeigt ihren Babybauch und enthüllt das Geschlecht! (FOTOS)

Sonnige Nachrichten aus Miami: Während Balkan-Star Aleksandra Prijovic mit ihrer Familie in Florida entspannt, sickert ein süßes Geheimnis durch – ihr zweites Kind wird ein Mädchen.

Urlaubsglück in Miami

Sängerin Aleksandra Prijovic genießt derzeit mit Ehemann Filip und Sohn Aki einen Familienurlaub in Miami. Die werdende Mutter, die sich in fortgeschrittener Schwangerschaft befindet, teilte auf Instagram bezaubernde Bilder, die ihren strahlenden Babybauch zeigen. Nach einem Ausflug ins Disneyland verbringt die Familie nun entspannte Tage in Florida.

Nachwuchs in Rosa

Für das Paar steht eine besondere Freude bevor: Nach Söhnchen Aki erwartet die Familie nun Nachwuchs in Rosa. Die frohe Botschaft, dass es ein Mädchen wird, bestätigte auch Aleksandras enge Freundin und Kollegin Andreana Cekic gegenüber dem Portal Kurir.

„Ich freue mich wahnsinnig für Aleksandra“, verriet Andreana im Gespräch. „Wir haben erst kürzlich telefoniert, als sie gerade ihre Mutter in Beli Manastir besuchte. Ich bin überglücklich für sie. Die Hauptsache ist natürlich, dass das Kind gesund ist. Aber dass sich ihr Wunsch erfüllt hat, nach einem Sohn nun auch eine Tochter zu bekommen – das ist einfach wunderschön. Mögen sich alle ihre Träume verwirklichen. Sie und Filip sind wunderbare Menschen, und ich wünsche ihnen nur das Allerbeste.“

Vom Talent-Wettbewerb zum Balkan-Superstar

Die freudige Nachricht ereignet sich auf dem Höhepunkt von Prijoviċs Karriere. Die 1995 geborene Sängerin startete ihren Weg zum Ruhm 2012 durch ihre Teilnahme an der populären Castingshow „Zvezde Granda“, wo sie den vierten Platz belegte. Seitdem hat sie sich zur unangefochtenen „Folk-Diva der neuen Generation“ entwickelt.

Ihr Album „Devet života“ aus dem Jahr 2023 markierte einen beispiellosen kommerziellen Erfolg im Balkan-Musikmarkt. Bei ihrer letzten Tournée „Od Istoka Do Zapada“ Ende 2024 füllte sie ausverkaufte Arenen, darunter die NOW Arena. Das immense Faninteresse zeigt sich auch online – allein auf einer Konzertplattform warten über 9.000 Fans gespannt auf Benachrichtigungen zu ihren künftigen Auftritten.

