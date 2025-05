Kühle Oasen mitten in der Stadt: Favoriten kämpft gegen Sommerhitze

Schattenplätze und kostenlose Erfrischung: In Wien-Favoriten können Geschäfte zu sommerlichen Oasen werden. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung macht es möglich.

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*, städtische Serviceeinrichtung für Wohnfragen und Stadtteilentwicklung) lädt Gewerbetreibende und Einrichtungen in Wien-Favoriten ein, sich an der Initiative „Sommer-Rastplätze“ zu beteiligen. Das Konzept ist einfach: Während der heißen Sommermonate stellen teilnehmende Betriebe Passanten einen schattigen Sitzplatz und ein kostenloses Glas Wasser zur Verfügung. Interessierte können sich direkt im GB*Stadtteilbüro in der Quellenstraße melden, um Teil dieser nachbarschaftlichen Aktion zu werden.

Der Aufwand für die Teilnahme ist minimal, während der Nutzen beträchtlich ist. Die GB* stattet die teilnehmenden Geschäfte mit einem Sonnenschirm, Informationsmaterial und gut sichtbaren Kennzeichnungen aus. Zusätzlich werden alle Standorte online verzeichnet und können auf Wunsch über die Social-Media-Kanäle der Gebietsbetreuung vorgestellt werden.

Unterstützer berichten

„Selbstverständlich machen wir auch heuer wieder mit und stellen einen Sommer-Rastplatz zur Verfügung“, erklärt Bianca Parzer von der Buchhandlung Kral-Favoriten. „Schon letztes Jahr waren wir sofort von der Idee begeistert!“ Weil es jährlich immer heißer wird und gerade alte oder kranke Personen sehr darunter leiden, ist es wichtig, schattige Plätze und genügend Zugang zu gratis Wasser zu schaffen.

Die Initiative fördert nicht nur das nachbarschaftliche Miteinander, sondern bietet auch konkrete Erleichterung im sommerlichen Stadtalltag.

Durch dieses gemeinsame Engagement wird das soziale Klima im Bezirk gestärkt und praktische Solidarität gelebt.

Wachsende Teilnahme im Bezirk

Die Aktion erfreut sich im 10. Bezirk wachsender Beliebtheit. Aktuell beteiligen sich zwölf Betriebe an der Initiative und bieten Passanten Erfrischung und Ruhemöglichkeiten. Diese Sommer-Rastplätze sind besonders an Hitzetagen eine willkommene Unterstützung für ältere Menschen, Familien mit Kindern und alle, die eine kurze Erholung benötigen.

Die Sommer-Rastplätze sind Teil umfassenderer Klimaanpassungsmaßnahmen in Favoriten. Parallel läuft die Neugestaltung der Favoritenstraße, wo mit 135 neuen Baum- und Strauchpflanzungen, Wasserelementen sowie Aufenthalts- und Bewegungsbereichen die Lebensqualität für die täglich rund 40.000 Passanten verbessert werden soll. Diese Umgestaltung, die im Sommer 2024 begann und bis Herbst 2025 abgeschlossen sein soll, wird besonders am Platz der Kulturen und am Columbusplatz mit neuen Sitzgelegenheiten unter Bäumen spürbar sein.