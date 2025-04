Diese 5 Sternzeichen stehen vor einer harten Prüfung

Die Sternzeichen Herausforderungen im Mai bringen kosmische Turbulenzen. Plutos Rückläufigkeit und Saturns Wechsel ins Widder-Zeichen treffen fünf Tierkreiszeichen besonders hart.

Die Astrologie sieht für Mai bedeutsame kosmische Ereignisse voraus, die verschiedene Sternzeichen vor erhebliche Prüfungen stellen werden. Beginnend mit Plutos Rückläufigkeit am 4. Mai und gefolgt von Saturns Wechsel in das Widder-Zeichen am 25. Mai entsteht eine Phase intensiver Energien, die speziell für einige Tierkreiszeichen folgenreich sein dürfte.

Für den Stier beginnt eine Periode der Instabilität. Durch die rückläufige Bewegung Plutos kommen bei diesem Erdzeichen verborgene Wahrheiten zum Vorschein, die dessen sorgfältig etablierte Lebensfundamente erschüttern könnten. Besonders der finanzielle Bereich zeigt sich anfällig für unvorhergesehene Komplikationen, welche das ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis dieses Zeichens empfindlich stören. Ein langfristig verfolgtes Vorhaben könnte unerwartet scheitern und tiefe Enttäuschung hervorrufen.

Herausfordernde Konstellationen

Die Wassermänner erleben durch Saturns Eintritt in den Widder eine Phase der schonungslosen Konfrontation mit realen Gegebenheiten. Zukunftsweisende Konzepte stoßen plötzlich auf unerwartete Ablehnung, während vermeintliche Unterstützer ihre Hilfe verweigern. Die transformative Kraft der Pluto-Rückläufigkeit wirkt bei diesem Luftzeichen besonders einschneidend und zwingt zur erneuten Auseinandersetzung mit alten emotionalen Verletzungen, die scheinbar bereits überwunden waren.

Für das kommende Jahr 2025 zeichnet sich für alle Wassermann-Geborenen eine Zeit der Umwälzungen ab. Ab Juli eröffnet Uranus als Herrscherplanet dieses Zeichens neue Horizonte. Pluto bewirkt im Wassermann bedeutsame Veränderungen, während Jupiter ab Juni für unverhoffte Glücksmomente sorgen wird.

Der intensive Skorpion-Vollmond am 12. Mai konfrontiert die Waage mit unangenehmen Erkenntnissen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Plötzlich erkennt dieses Luftzeichen Dysbalancen und Unehrlichkeiten, die es zuvor aufgrund seines starken Harmoniewunsches übersehen hatte. Eine bedeutsame Verbindung – beruflicher oder privater Natur – könnte in dieser Zeit zerbrechen und tiefe seelische Verletzungen hinterlassen.

Saturns Übergang in den Widder verschärft diese Situation zusätzlich, da die Waage mit ungewohnter Direktheit konfrontiert wird.

Emotionale Umbrüche

Das emotionale Wasserzeichen Krebs erlebt den transformativen Skorpion-Vollmond am 12. Mai mit voller Intensität. Lange unterdrückte Emotionen brechen hervor und konfrontieren alle Krebs-Geborenen mit unverarbeiteten Traumata der Vergangenheit. Vor allem im familiären Umfeld können Spannungen entstehen, die tiefe Verunsicherung auslösen.

Die sechs magischen Portaltage im Mai verstärken die emotionale Empfänglichkeit dieses Zeichens und machen es anfälliger für seelische Verwundungen.

Mit Saturns Eintritt in sein Zeichen sieht sich der Widder plötzlich schmerzhaften Begrenzungen ausgesetzt. Die sonst so zielgerichtete Energie dieses Feuerzeichens stößt auf unüberwindbare Barrieren, was zu tiefer Frustration führt. Ein wichtiges Vorhaben, in das viel persönliches Engagement geflossen ist, könnte kurz vor der Vollendung scheitern.

Besonders bitter: Vermeintliche Verbündete entpuppen sich als Rivalen, die den Erfolg des Widders aktiv behindern.

Es gilt zu bedenken: Obwohl der Mai 2025 für diese Sternzeichen herausfordernd wird, bergen die kosmischen Konstellationen gleichzeitig das Potenzial für umfassende Wandlung und persönliche Weiterentwicklung.

Nach jeder Desillusionierung eröffnet sich die Möglichkeit eines Neubeginns – möglicherweise kraftvoller als je zuvor.