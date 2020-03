Diese 8 Dinge tun nur Paare, die sich wirklich lieben!

Es gibt etliche Beziehungen, die nur aus Gewohnheit bestehen. Diese unterscheiden sich deutlich von jenen, in denen sich die Beteiligten tatsächlich lieben. Ihre Verhaltensweisen sprechen nämlich Bände…

1. Gemeinsame Rituale

Sei es ein fixer Termin in der Woche, den ihr für “Netflix & Chill” reserviert, oder Besuche im Gym, die ihr gemeinsam absolviert. Glückliche Paare führen Rituale ein, die sie noch näher zusammen schweißen.

2. Regelmäßiger Sex

Fakt ist – Sex verbindet! Selbstverständlich gibt es Zeiten, in denen dieser zu kurz kommt, aber wer in regelmäßigen Abständen miteinander schläft, bindet sich auch emotional stärker an den Partner.

3. Prioritäten

In glücklichen Beziehungen kommt der Partner immer an erster Stelle und so ist die oberste Priorität füreinander da zu sein. Geht es seinem Schatz schlecht, wird alles andere zweitrangig.

4. Unterstützung

Die Ziele des anderen werden einem fast genauso wichtig wie die eigenen. Man stärkt seinem Partner den Rücken und unterstützt einander bei wichtigen Schritten.

