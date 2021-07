Diese 8 Süßigkeiten prägen jedes Jugo-Kind (FOTOS)

Schokolade im zarten Alter von paar Monaten und Kaubonbons im Schulalter: Kosmo verrät euch, welche Süßigkeiten einen Jugo prägen.

Plazma-Kekse:

Wer groß und stark sein will, der muss von klein auf Plazma essen. Viele Mütter mischten Plazma in die Milch der Kinder damit sie kräftiger werden. Achtung, wer einmal Plazma isst, der wird wortwörtlich süchtig danach. Einen Nachteil hat es, wenn man erwachsen ist: Die Kekse sind kleine Kalorienbomben. Was soll man machen, wenn sie so gut schmecken.

FOTO: http://bambi.rs

