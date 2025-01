Diese Änderungen bei der ÖBB solltet ihr jetzt beachten!

Die ÖBB haben Änderungen vorgenommen, die teilweise ab 21. Januar gültig sind! Wir verraten, was Fahrgäste jetzt beachten müssen!

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben eine bedeutende Änderung bei ihren Vorteilskarten angekündigt. Die „Vorteilscard Classic“ wird nun zu einem ermäßigten Preis von 71 Euro angeboten, im Vergleich zu den bisherigen 99 Euro. Diese Anpassung ist Teil der Bestrebungen, die Produktwelt für Kunden zu vereinfachen, so die ÖBB in einer Aussendung am Dienstag.

Integration der Vorteilscard 66 in die Classic

Gleichzeitig wird die „Vorteilscard 66“ aus dem Programm genommen und deren Inhalte in die „Vorteilscard Classic“ integriert. Diese Umgestaltung betrifft alle Neukunden und die Verlängerung bestehender Karten. Alle Inhaber einer „Vorteilscard 66“, die ab dem 21. Jänner ihre Karte verlängern, zahlen für die „Vorteilscard Classic“ ebenfalls den reduzierten Preis von 71 Euro anstelle einer inflationsbereinigten Gebühr von 87 Euro, wie die ÖBB erläuterte. Die Preisstruktur für die „Vorteilscard 66“ wurde seit 2017 nicht angepasst, was die moderate Natur dieser Änderung unterstreicht.

Rabatte und weitere Kartenoptionen

Inhaber der neuen „Vorteilscard Classic“ profitieren ein Jahr lang von einem 50-prozentigen Rabatt auf ÖBB-Standardtickets. Trotz der Änderung wurden keine Informationen über die bisherigen Nutzerzahlen für die „Vorteilscard Classic“ oder die „Vorteilscard 66“ von den ÖBB auf Anfrage bereitgestellt.

Neben der Anpassung der Vorteilscards Classic bestehen weitere Rabattkarten weiterhin im Angebot: Die „Vorteilscard Comfort“ bietet für 86 Euro Rabatte auf Fahrpreise und halbierte Kosten für Sitzreservierungen. Die „Vorteilscard Family“ ermöglicht den kostenfreien Transport von bis zu vier Kindern bis zum Alter von 15 Jahren für 19 Euro jährlich. Junge Reisende bis 26 Jahre können die „Vorteilscard Jugend“ für 19 Euro erwerben, und Senioren ab 65 Jahren profitieren mit der „Vorteilscard Senior:in“ für 29 Euro im Jahr von ermäßigten Fahrpreisen.

Quelle: ÖBB