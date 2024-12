ÖBB wieder in Vollbetrieb: Neuer Fahrplan ab 15. Dezember

Der neue Bahnfahrplan verbessert den Nahverkehr in Österreich, etwa mit einer Nacht-S-Bahn auf der Linie S80 und schnelleren Verbindungen wie dem REX8. Ab Ende 2025 verkürzt der Koralmtunnel die Reisezeit zwischen Graz und Klagenfurt erheblich.

Mit dem Beginn des neuen Bahnfahrplans in Europa, der seit kurzem in Kraft ist, stehen Österreichs Zugreisende vor einigen bedeutenden Veränderungen. Während die größte Neuerung erst im Dezember 2025 mit der Eröffnung des Koralmtunnels erwartet wird, konzentrieren sich die derzeitigen Anpassungen vor allem auf den Nahverkehr in der Ostregion und Tirol. Diese Entwicklungen sollen die Effizienz und den Komfort für Pendler und Reisende im Inland erhöhen.

Infrastrukturverbesserungen im Nahverkehr

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben kürzlich umfassende Verbesserungsmaßnahmen im regionalen Bahnverkehr angekündigt. Eine wesentliche Erweiterung betrifft die Linie S80 zwischen Wien Hütteldorf und Wien Aspern Nord. Hier wurde eine neue Nacht-S-Bahn eingeführt, die an Wochenenden und vor Feiertagen im 30-Minuten-Takt verkehrt. Diese bietet Anschlussmöglichkeiten an die Wiener Nacht-S-Bahn sowie an die Badner Bahn.

Zwei neue Frühzüge verstärken das Angebot zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Aspern Nord. Reisende profitieren von einer spürbaren Verkürzung der Reisezeit auf der Strecke des REX8 zwischen Wien und Marchegg, die nun dank einer Beschleunigung effektiver genutzt wird.

Vorbereitungen für den Koralmtunnel

Während das aktuelle Augenmerk auf den regionalen Verbesserungen liegt, stehen im Fernverkehr bedeutende Änderungen an. Mit der Inbetriebnahme des Koralmtunnels Ende 2025 wird eine direkte Verbindung zwischen Graz und Klagenfurt ermöglicht. Diese neue Strecke verkürzt nicht nur die Reisezeiten im Süden Österreichs erheblich, sondern schafft zugleich ein erweitertes Netz an Verbindungen.