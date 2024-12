Meze: Ein Symbol für Tradition, Genuss und Geselligkeit

Im Rahmen unserer Serie über die kulinarischen Schätze des Balkans und die Bedeutung von Essen im Alltag, sowie die Freude am gemeinsamen Genuss, schreibt Vladimir Novičić, Inhaber des auf Balkan-Delikatessen spezialisierten Geschäfts MezeSliva.

Auf dem Balkan ist das Leben mehr als bloßer Alltag – es ist eine Feier von Augenblicken, Gemeinschaft und Genuss. Im Zentrum dieses Lebensstils steht eine jahrhundertealte Tradition: das Meze. Meze ist viel mehr als eine Mahlzeit – es ist ein Lebensgefühl, das Menschen verbindet, Erinnerungen schafft und die Seele nährt.

Meze – die Tradition des Teilens und Genießens

Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Namensfest, Geschäftsessen oder ein spontanes Treffen mit Freunden – Meze ist immer dabei. Die Vielfalt an Köstlichkeiten spiegelt die reiche Kultur und kulinarische Leidenschaft der Region wider. Auf den Tischen finden sich Delikatessen wie würzige Käse, scharfer Ajvar, luftgetrockneter Schinken, saftige Sucuk und aromatische Würstchen. Begleitet wird das Festmahl von edlen Weinen oder traditionellem Rakija, während Lachen und Gespräche den Raum erfüllen.

Das Konzept von Meze ist einfach, aber tiefgreifend: Es geht um das Teilen von Speisen, das gemeinsame Genießen und das Verbringen wertvoller Zeit mit Familie, Freunden, Kollegen oder Nachbarn. Keine Eile, kein Druck – nur der Moment zählt.

Genuss als Auszeit vom Alltag

Meze steht für eine Philosophie: Das Leben wird durch kleine, gemeinsame Momente gefeiert, nicht nur durch große Ereignisse. Es ist ein Ausdruck des Hedonismus, bei dem Genuss und Geselligkeit im Mittelpunkt stehen. Selbst alltägliche Anlässe, wie das gemeinsame Ansehen einer Sportveranstaltung, werden mit Meze zu etwas Besonderem – denn jede Gelegenheit verdient es, gefeiert zu werden.

MezeSliva – Ein Ort, an dem die Balkan-Kultur lebendig wird

In MezeSliva können Liebhaber des Balkans in die Welt des Meze eintauchen und es in all seiner Pracht erleben. An der Ecke Wiedner Hauptstraße und Frankenberggasse im 4. Wiener Bezirk befindet sich das Geschäft, das eine Vielzahl an Spezialitäten bietet. Diese sind auch bequem über den Webshop erhältlich. MezeSliva ist der ideale Ort, um die Kultur des Meze zu entdecken und die besten Delikatessen zu genießen – jeder Besuch wird zu einem unvergesslichen Erlebnis.

MezeSliva (FOTO: zVg.) Vladimir Novičić ist Gründer des Fachgeschäfts MezeSliva für Delikatessen und alkoholische Getränke vom Balkan. Sein Sortiment umfasst eine Auswahl an Edelbränden, Weinen, Käse, Ajvar und Trockenfleischprodukten, die Sie in der Frankenberggasse 13G, 1040 Wien, probieren und erwerben können.