ÖBB-Streckensperre: LKW von Zug erfasst (FOTOS)

In der Steiermark hat sich am späten Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Güterzug kollidierte am beschrankten Bahnübergang bei Foirach mit einem nicht korrekt abgestellten Lkw. Glücklicherweise blieben sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Lokführer unverletzt.

Schwere Sachschäden

Der Vorfall ereignete sich, als der 54-jährige Lkw-Fahrer sein Fahrzeug am Bahnübergang anhielt, um seinen Anhänger wegen möglicher Schäden zu kontrollieren. Während dieser Untersuchung schlossen sich die Schranken. Der Fahrer flüchtete vor dem herannahenden Zug, konnte allerdings nicht mehr verhindern, dass sein Lkw erfasst wurde.

Durch die Kollision entgleisten mehrere leere Autotransportwagen des Güterzugs. Der entstandene Sachschaden könnte eine Million Euro übersteigen. Nach ersten Einschätzungen sind die Gleise sowie weitere Infrastrukturteile stark beschädigt.

Auswirkungen auf den Bahnverkehr

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) berichteten, dass der Zugverkehr zwischen Leoben und Bruck an der Mur eingestellt wurde. Zur Überbrückung wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Auch auf der Südstrecke zwischen Bruck an der Mur und Leoben, insbesondere in Richtung Villach, ist der Fernverkehr beeinträchtigt. Ferner sind Züge zwischen Graz Hauptbahnhof und St. Michael betroffen. Der Streckenabschnitt von Wien nach Graz bleibt von den Störungen unberührt.

Die Aufräumarbeiten sind im Gange, und es wird erwartet, dass die ÖBB im Tagesverlauf nähere Informationen zur Wiederaufnahme des Bahnverkehrs geben können. Für die betroffenen Streckenabschnitte stehen Schienenersatzverkehrsbusse bereit, um die Reisenden zu unterstützen. Die ÖBB plant, Details zu möglichen Auswirkungen auf Nachtzüge am Mittwoch bekanntzugeben.