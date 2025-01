Unbekannte sprengen Bankomat in Liesing und flüchten

Am Montagmorgen wurde der Geldautomat im Einkaufszentrum Alt-Erlaa in Wien gesprengt. Die Polizei untersucht mögliche Verbindungen zu ähnlichen Vorfällen in der Ostregion Österreichs.

Am Montagmorgen fand sich der Wohnpark Alt-Erlaa in Wien in einem Zustand der Verwüstung wieder. Ein Geldautomat der Bank Austria im Einkaufszentrum des Stadtteils, in dem etwa 9.000 Menschen leben, wurde über Nacht von Unbekannten gesprengt.

Häufung gefürchteter Angriffe

Es besteht der Verdacht, dass eine kriminelle Bande für eine Serie von ähnlichen Bankomat-Sprengungen verantwortlich ist, die seit dem letzten Jahr die Ostregion Österreichs beunruhigen. Die Polizei ermittelt intensiv, da bei der jüngsten Explosion in Wien auch angrenzende Geschäfte und Lokale erheblichen Schaden nahmen.

Erst Ende November kam es im Einkaufszentrum Trillerpark zu einem vergleichbaren Vorfall. Nach der Detonation um 02:50 Uhr flohen drei Täter in unbekannte Richtungen. Die Polizei gibt keine Auskünfte über mögliche gestohlene Geldsummen.

Lesen Sie auch: Großfahndung in Wien-Meidling: Unbekannter raubt Bank aus Am Mittwochvormittag überfiel ein Unbekannter eine Bank in Meidling und flüchtete mit Bargeld. Die Polizei fahndet intensiv nach dem Täter.

Mit Messer bedroht: 13-Jähriger ausgeraubt Ein 13-jähriger Junge wurde in Wien Opfer eines Raubüberfalls. Zwei Jugendliche bedrohten ihn und erbeuteten Bargeld.

12- und 13-jährige Trafikräuber mit 21 Gramm Cannabis erwischt Aufklärung des spektakulären Raubüberfalls auf eine Trafik in Salzburg durch minderjährige Täter, die mit Drogen erwischt wurden.

Abfolge nächtlicher Überfälle

Kurz zuvor wurde in der Brünner Straße, nahe dem Heinz-Nittel-Hof, ebenfalls ein Bank Austria-Geldautomat attackiert. Der Vorfall ereignete sich um 04:30 Uhr morgens und weckte viele Bewohner, die durch den lauten Knall überrascht wurden. Einige Frühaufsteher beobachteten die Flucht der Täter, die als vier maskierte Personen beschrieben wurden, welche auf zwei Motorrollern entkamen.