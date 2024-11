Bankomat in die Luft gejagt, aber kein Geld genommen! Was steckt dahinter?

In der Nacht auf Freitag ereignete sich im 21. Wiener Gemeindebezirk eine auffällige Straftat. Drei unbekannte Täter sprengten einen Bankomaten im Trillerpark, ließen jedoch überraschenderweise das Bargeld zurück und entkamen unerkannt. Die Wiener Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls.

Details zur Tat

Laut einer Meldung der Tageszeitung „Heute“ näherten sich die Verdächtigen um etwa 2:50 Uhr dem Bankomaten in der Einkaufszone Trillerpark. Nachdem sie das Gerät in die Luft jagten, verließen sie den Tatort in einer unbekannten Richtung. Die Gründe, warum das Geld unbeachtet blieb, sind bisher unklar.

Ermittlungen des Landeskriminalamts

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit die genauen Umstände der Tat. Auch die Motive der Täter werden analysiert. Es gibt bisher keine Hinweise darauf, ob die Sprengung möglicherweise fehlgeschlagen ist.

Die Polizei hat in einer Aussendung Personen, die Beobachtungen vor, während oder nach der Tat gemacht haben, dazu aufgefordert, sich zu melden. Hinweise, die zur Ermittlung der Verdächtigen führen könnten, werden auch anonym unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegengenommen. Die Polizei hofft durch die Unterstützung der Bevölkerung, die Hintergründe dieser Tat rasch aufzuklären.

Insgesamt bleibt der Vorfall mysteriös, denn trotz der Zerstörung am Bankomaten wurde kein Geld entwendet. Die Ermittlungen dauern an.