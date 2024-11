Bingo-Abend eskaliert: Stripper legt Seniorin Penis aufs Gesicht

In der niederländischen Stadt Maarssen verlief ein traditioneller Bingo-Abend im „Paviljoen De Wilgenplas“ nahe Utrecht anders als erwartet. Die Veranstaltung, die jährlich durch den Auftritt männlicher Stripper ergänzt wird, sorgte dieses Mal für Aufsehen und Entsetzen.

Grenzüberschreitung

Am letzten Freitag geriet der Abend außer Kontrolle. Die neu engagierten Stripper führten offenbar zu Aktionen, die weit über das Übliche hinausgingen. In einer Erklärung auf Facebook entschuldigten sich die Veranstalter bei den Gästen und berichteten von Vorkommnissen, die als inakzeptabel angesehen wurden. Eine 60-jährige Teilnehmerin äußerte sich gegenüber dem Radiosender „RTV Utrecht“: „Es sind Dinge passiert, bei denen sie sich gedacht hat: Das ist nicht möglich.“

Konsequenzen

Berichten zufolge schreckten die Tänzer nicht davor zurück, ihre Genitalien öffentlich herumzuschleudern. Ein besonders empörender Vorfall ereignete sich, als ein Stripper einer Frau seine Genitalien ins Gesicht legte. Was als geselliger Abend begann, nahm Züge eines Live-„Porno“ an, wie Augenzeugen berichteten. Videos der ungeheuerlichen Szenen verbreiteten sich schnell im Internet, was zusätzlichen Aufruhr verursachte.

Die Organisatoren versprachen nun, die Ereignisse genau zu untersuchen. Sie versicherten, dass derartige Verhaltensweisen in Zukunft unterbunden werden sollen.