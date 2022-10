Diese drei Sternzeichen brauchen immer Gesellschaft

Wir alle gehen gerne aus, treffen uns mit Freunden, haben Spaß und unterhalten uns über interessante Themen, aber die meisten Menschen schätzen auch Momente der Ruhe und Einsamkeit. Du kennst aber sicherlich auch Menschen, die überhaupt nicht gerne alleine sind und sich unbedingt Gesellschaft jeglicher Art suchen. Personen, die die Einsamkeit nicht mögen, werden am häufigsten in diesen Zeichen geboren:

Zwillinge

Zwillinge sind soziale Wesen, die auf Kameradschaft und Kommunikation nicht verzichten können, weil sie sie mit Energie erfüllen. Sie bauen leicht Beziehungen zur Umwelt auf, weil sie offen und lustig sind. Sie haben eine unglaubliche Fähigkeit, mit allen eine gemeinsame Sprache zu finden. Wenn sie allein gelassen werden, wissen sie nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Dann fangen sie an, über Probleme nachzudenken, was sie gar nicht wollen, also wählen sie lieber die Option aus, jemanden anzurufen oder mit anderen etwas trinken zu gehen.

Waage

Dieses Sternzeichen ist äußerst sozial und ständig von Menschen umgeben. Jeder liebt sie, weil sie ein angenehmes Wesen haben und den Gesprächspartner und seine Meinung respektieren. Diese Menschen können es normalerweise nicht ertragen, allein zu sein, weil sie dann anfangen, von dunklen Gedanken und Problemen heimgesucht zu werden, denen sie sich nicht stellen wollen. Mit Freunden abzuhängen hilft ihnen, nicht darüber nachzudenken und kann gleichzeitig das gefürchtete Gefühl der Einsamkeit abwehren.

Schütze

Schützen sind offene und enthusiastische Menschen mit unglaublicher Energie. Sie sind wirklich positive Menschen, daher empfinden die Menschen normalerweise Freude und Zufriedenheit, nachdem sie Zeit mit ihnen verbracht haben. Schützen können nicht lange ohne menschlichen Kontakt leben, sie sind also ständig von Freunden umgeben, aber lernen auch gerne neue Leute kennen. Charakteristisch für sie ist, dass sie mit jedem ins Gespräch kommen und leicht neue Freundschaften schließen können.

