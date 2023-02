Diese drei Sternzeichen könnten dieses Jahr untreu werden

Liebesbeziehungen sind nie einfach, aber sie werden noch komplizierter, wenn der Partner nicht treu ist. Untreue wird für einige Paare im Jahr 2023 die Hauptursache für Beziehungskrisen sein, und einige instabilere Beziehungen könnten sogar auseinanderbrechen.

Finden Sie heraus, welche drei Sternzeichen in diesem Jahr besonders stark in Versuchung kommen könnten, ihre Partner zu betrügen.

Leos sind dieses Jahr besonders offen für neue Erfahrungen, und das wird sich am deutlichsten in den Sommermonaten zeigen. Ihre Treue zum derzeitigen Partner wird nämlich genau dann auf die Probe gestellt. Viele Löwen werden ihre Beziehungen durch rücksichtsloses Verhalten und die Tendenz, Risiken einzugehen, aufs Spiel setzen. Ihr Streben nach Vergnügen wird so stark, dass sie ihren Trieben ohne Rücksicht auf Konsequenzen nachgeben könnten.

Im Steinbock Geborene werden auf der Suche nach Abenteuer sein. Sie sind entschlossen, sich den Freuden der Liebe hinzugeben und ihre Leidenschaft ausleben. Wenn ihre Sehnsüchte in einer Beziehung nicht befriedigt werden, werden Steinböcke möglicherweise nach Aufregung außerhalb der Beziehung suchen. Ihre Libido wird so ausgeprägt sein, dass sie nur mit Mühe den Versuchungen, die bei Schritt und Tritt lauern, widerstehen werden können.

Wassermänner werden dieses Jahr Probleme in der Beziehung erleben. Vor ihnen liegen unvorhersehbare Situationen und Zeiten wechselnden Glücks. Das Freiheitsstreben der Wassermänner wird sie zu Untreue verleiten, und die größte Versuchung erwartet sie im Sommer. Sie sollten sich gründlich überlegen, ob sie eine Beziehung, die ihnen wichtig ist, für kurzfristige Leidenschaft und Abenteuer aufs Spiel setzen wollen.