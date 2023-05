Diese drei Sternzeichen verlieben sich im Mai

Mai ist endlich da und bringt nicht nur steigende Temperaturen mit sich, sondern auch erhöhte Flirtbereitschaft. Das liegt daran, dass das schöne Wetter uns positiv beeinflusst. Einige Sternzeichen können sich sogar auf eine neue Liebe einstellen. Hier erfahren Sie, welche das sind.

Skorpion

Schließlich ist der Skorpion an der Reihe und wird Hals über Kopf verliebt sein. Zwar genießt der Skorpion seine Freiheit und schätzt das Singledasein, aber im Mai wird er jemanden kennenlernen, der ihn umhaut. So hat dieser Sternzeichen schon lange nicht mehr gefühlt. Es ist schwierig für einen Skorpion, sich zu verlieben, da er befürchtet, keine Zeit mehr für sich selbst zu haben. Ob diese Verbindung zu einer langfristigen Beziehung wird oder nicht, wird die Zukunft zeigen. Eins ist jedoch sicher: Es erwartet ihn eine rosarote Brille.

Widder

Für den Widder stehen die Zeichen auf Liebesglück! Im Mai fühlen sich Frühlingsgefühle besonders intensiv bei diesem Sternzeichen. Widder-Geborene sind motiviert und positiv, wie schon lange nicht mehr. Sie ziehen ihr Gegenüber magisch an, ihre selbstbewusste Ausstrahlung wirkt im Mai auf andere unglaublich anziehend. Das ist das richtige Timing, denn das Feuerzeichen ist bereit, sich zu verlieben.

Stier

Die Chancen stehen auch für den Stier ziemlich hoch, sich im Mai zu verlieben. Er muss sich jedoch ein wenig gedulden, denn bei ihm sprühen die Funken erst gegen Ende Mai so richtig wild. Das Universum bringt eine ganz besondere Person in sein Leben, mit der der Stier absolut nicht gerechnet hat. Dann kann er sich vor lauter Schmetterlingen kaum noch halten. Dieses Mal ist es sogar richtig ernst, so verliebt war dieses Sternzeichen schon lange nicht mehr. Ein wunderbarer Sommer wartet auf ihn.