Diese drei Sternzeichen werden sich im Oktober trennen!

Während die Blätter fallen und kühle Brisen durch die Straßen ziehen, beginnt auch die sogenannte „Cuffing Season“ – eine Zeit, in der sich Singles nach Wärme und Geborgenheit sehnen. Doch der Start in den Oktober bringt nicht nur die romantische Kuschelsaison mit sich, sondern stellt auch einige bestehende Partnerschaften auf eine harte Probe. Vor allem für drei Sternzeichen könnte es stürmisch werden.

Zwillinge

Bekannt für ihre kommunikative und aktive Art stehen Zwillinge im Oktober vor besonderen Herausforderungen. Ihre natürliche Unbeständigkeit kann gravierende Auswirkungen auf ihre Beziehungen haben. Statt sich langfristig zu binden, neigen Zwillinge dazu, sich immer wieder nach neuen Erfahrungen und Bekanntschaften umzusehen. Für ihre Partnerbedeutet dies eine schwierige Zeit, da die Zwillinge trotz ihrer lebhaften Ausstrahlung kaum zu einer tiefen emotionalen Bindung fähig sind. Das zeigt sich leider auch in diesem Oktober, da dieses Sternzeichen (mal wieder) Probleme hat, sich langfristig festzulegen. Wer bei den Zwillingen jedoch auf der Suche nach einer langfristigen emotionalen Verbindung ist, hat hier leider schlechte Karten.

Skorpion

Skorpione sind für ihre intensiven Gefühle und ihre Leidenschaft bekannt. Diese Eigenschaften machen sie in Beziehungen oft zu äußerst hingebungsvollen Partnern. Doch ihre starke Eifersucht kann zum Problem werden. Skorpione sind wahre Meister der Selbstmanipulation, denn ihre ständige Angst, verlassen zu werden, kann die bessere Hälfte schon mal abschrecken. Wenn Skorpione ihre Verlustängste nicht kontrollieren, kann dies zu Konflikten führen. Der Oktober bietet für sie die Chance, sich auf positive Emotionen zu konzentrieren und so das emotionale Gleichgewicht in der Beziehung zu wahren. Es ist ratsam, die ständige Angst vor dem Verlassenwerden zu hinterfragen und darauf zu achten, die Beziehung nicht durch unnötige Spannungen zu belasten.

Wassermann

Ein Wassermann in einer festen Beziehung zu haben, ist zweifellos ein Gewinn. Diese Sternzeichen schätzen ihre Freiheit und Unabhängigkeit jedoch über alles. Gerade im Oktober kann ihre emotionale Unnahbarkeit zu Problemen führen. Wassermänner haben auch in diesem Oktober große Schwierigkeiten, sich in Sachen Liebe zu öffnen. Über ihre Gefühle zu sprechen, fällt ihnen schwer, was ihren Partnerwiederum das Gefühl gibt, sie gar nicht richtig zu kennen. Ihre unterkühlte Art kann im schlimmsten Fall zu einigen Trennungen führen. Dies verleiht ihren Äußerungen eine gewisse Kühle, die Missverständnisse und Unsicherheiten hervorruft. Dauert dieser Zustand an, sind Missverständnisse und mögliche Trennungen nicht unwahrscheinlich.