Diese Kunden müssen bis zu 245 Prozent mehr Strom zahlen

Für viele Stromkunden in Österreich könnte es demnächst teurer werden. Denn obwohl die sogenannte Strompreisbremse seit Anfang des Jahres in Kraft ist und die Preise begrenzen soll, gilt die Deckelung nur bis zu einem Stromverbrauch von 2.900 Kilowattstunden pro Jahr. Alles, was darüber hinausgeht, muss weiterhin bezahlt werden – und das zu einem höheren Preis. Diese Situation betrifft etwa 250.000 Kunden und sorgt bei ihnen für Sorge vor einer möglichen Preisexplosion.

„Entsprechend den Entwicklungen am Großhandelsmarkt müssen wir dem Sommer die Preise anpassen und damit dem aktuellen Marktniveau in Österreich angleichen“, so in einer Aussendung am Freitag.

„Zum Glück bremst die Strompreisbremse diese Steigerung durchaus ein, aber natürlich nur bis zu diesen 2.900 Kw/h. Jeder, der mehr verbraucht, besonders jene mit einer verbrauchsintensiven Nachtspeicherheizung oder Luftwärmepumpe spüren das natürlich stark“, sagt Domenico Rief, der Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung der Arbeiterkammer gegenüber dem „ORF“.

AK hat Beratungsstellen

Aufgrund der angekündigten Preiserhöhung bei der Tiroler Wasserkraft Aktiengesellschaft (TIWAG) sind viele Kunden verunsichert und suchen nach Lösungen. Die Arbeiterkammer reagiert auf den Andrang an besorgten Kunden und richtet eine eigene Hotline für Fragen rund um Energiepreise ein. Die Hotline soll bundesweit zur Verfügung stehen und Kunden bei Fragen zu Energiekosten und -tarifen unterstützen. Die Arbeiterkammer will damit dazu beitragen, dass Verbraucher besser informiert und aufgeklärt sind und ihre Rechte in diesem Bereich kennen.