Diese Sternzeichen haben im September Pech!

Drei Sternzeichen stehen im September vor besonders anspruchsvollen Herausforderungen. Sie sind gefordert, sich jetzt doppelt zu motivieren.

Es gibt Zeiten, in denen die Dinge nicht so reibungslos verlaufen. Im beruflichen Bereich fühlen wir uns überfordert und gestresst, und auch in unseren Beziehungen treten vermehrt Konflikte auf. Doch trotz allem Durcheinander gilt: „Nach Regen kommt Sonnenschein“. Deshalb sollten wir optimistisch bleiben und das Beste aus jeder Situation herausholen.

Skorpion

Für Singles im Sternzeichen Skorpion dürfte der September nicht gerade als glücksverheißender Monat erscheinen. Während sie sich jemanden an ihrer Seite wünschen, der ihnen uneingeschränkt zuhört und versteht, sind sie doch nicht bereit, um jeden Preis eine Beziehung einzugehen. Aktuell genießen sie auch ihr Single-Leben und fürchten, ihre Freiheit aufgeben zu müssen. In Partnerschaften wiederum könnten Probleme im Hinblick auf Nähe und Distanz auftreten, da kleinere Auseinandersetzungen die Stimmung anspannen.

Auch beruflich muss der Skorpion Zähne zusammenbeißen. Die Zusammenarbeit im Team fällt ihm derzeit schwer, da er mit der Leistung seiner Kolleg*innen unzufrieden ist. Es wäre ratsam, sich nicht zu sehr darüber aufzuregen und die Dinge gelassener anzugehen.

Tipp: Versuche, dich nicht über Dinge aufzuregen, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Entspannung und ausreichender Schlaf sind jetzt besonders hilfreich.

Krebs

Der September hält für das Sternzeichen Krebs einige herausfordernde Aspekte bereit. Alleinstehende Personen könnten unentschlossen sein und deshalb potenzielle gute Gelegenheiten ungenutzt verstreichen lassen. Du könntest aktuell zu sehr mit deinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt sein. In Beziehungen könnten Konflikte schneller aufkommen, und du zeigst möglicherweise ungewöhnliche Sturheit.

In deinem persönlichen Leben steht außerdem eine stressige Phase bevor. Eine Fülle von Terminen beansprucht deine Zeit und lässt dich abends müde ins Bett sinken. Sport kommt da zu kurz, und selbst wenn du es versuchst, fehlt es dir an Motivation und Energie.

Tipp: Um zur Ruhe zu kommen, könnte dieser Monat alles Wasserbezogene für dich bereithalten. Egal ob du einen entspannten Tag am See verbringst oder ein paar Bahnen im Schwimmbad ziehst – Wasser kann eine besonders beruhigende Wirkung auf dich haben.

Steinbock

In Sachen Liebe läuft es für den Steinbock momentan eher durchwachsen. Die bisherigen Dates vermögen dich nicht wirklich zu überzeugen, und die Lust am Dating scheint gerade zu fehlen. Selbst in einer bestehenden Beziehung fällt es dir schwer, dich komplett zu öffnen. Doch du erkennst, dass offene Kommunikation euch auf jeden Fall voranbringt.

Die Hauptbaustelle für dich im September liegt in deinem Fitnessbereich. Obwohl Sport normalerweise eine wichtige Ausgleichsquelle für dich ist, verspürst du derzeit eine gewisse Energielosigkeit und musst dich besonders motivieren. Vielleicht wäre es eine Idee, eine Teamsportart auszuprobieren. Das Erreichen von Zielen im Kollektiv macht doppelt Spaß und bietet gegenseitige Motivation.

Tipp: Im September lohnt es sich, deine Hauptaufmerksamkeit auf deine beruflichen Angelegenheiten zu richten.