Diese Sternzeichen sind immer wieder in einer neuen Beziehung

Im Kosmos des Beziehungslebens tummeln sich unterschiedlichste Charaktere. Während einige in steter Regelmäßigkeit die Partner wechseln, scheinen andere ein Leben lang im Club der Singles zu verweilen. Doch hat dies womöglich mehr mit den Sternen zu tun, als man zunächst vermuten würde? Astrologen sind überzeugt: Ja! Es gibt tatsächlich vier Sternzeichen, die besonders oft in Beziehungen zu finden sind. Doch welche sind das?

Fische

Der romantische Fisch sieht einfach keinen Sinn darin, als Single durchs Leben zu gehen. Du bist auf der Suche nach deinem perfekten Match und dabei gerne bereit, neue Bindungen einzugehen. Das führt zu kurzen und längeren Beziehungen, die dieses Sternzeichen oft kurz nacheinander eingeht.

Krebs

Dir ist Sicherheit und Beständigkeit sehr wichtig, lieber Krebs. Du findest diese am besten in einer Beziehung. Wenn es mit einer Person also nicht klappt, setzt du schnell alles daran, den nächsten sicheren Hafen für dich zu finden.

Jungfrau

Du hast, liebe Jungfrau, ein großes Bedürfnis nach Zweisamkeit und erlebst die Welt am allerliebsten mit deinem Lieblingsmenschen an deiner Seite. Kein Wunder also, dass du nie lange alleinstehend bist.

Zwillinge

Du, liebe Zwillinge, bist nie lange alleine. Dir wird es schnell langweilig, und du freust dich immer über neuen Input und neue Bekanntschaften in deinem Leben. Kein Wunder also, dass du ruckzuck Anschluss findest und immer wieder jemanden Neues an deiner Seite hast.