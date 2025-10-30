Diese U4-Station ist ab dem 3. November gesperrt!

Die U4-Station Landstraße – Wien Mitte bleibt für Fahrgäste noch bis zum 2. November in Richtung Heiligenstadt gesperrt. Unmittelbar nach Beendigung dieser Einschränkung folgt jedoch bereits die nächste Unterbrechung: Ab 3. November wird die Station für einen Monat in der Gegenrichtung nicht mehr bedient.

Der Grund für diese bis zum 5. Dezember 2025 andauernden Arbeiten liegt in der Erneuerung des Bodenbelags sowie der Installation eines speziellen Leitsystems für Menschen mit Sehbehinderung.

Umstiegsalternativen

Ab Montag, dem 3. November, 4:00 Uhr morgens, werden U4-Züge in Fahrtrichtung Hütteldorf nicht mehr an der Station Landstraße halten. Passagiere, die an dieser Station aussteigen möchten, müssen ihre Fahrt bis zum Wien-Karlsplatz fortsetzen und dort in einen Zug Richtung Heiligenstadt umsteigen. Zwar besteht theoretisch auch die Möglichkeit eines Umstiegs an der Station Wien-Stadtpark, jedoch gestaltet sich dieser aufgrund des fehlenden Mittelbahnsteigs zeitaufwändiger.