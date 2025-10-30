Österreicher und Bosnierin bei Einbruch erwischt

Zerbrochenes Glas und frische Wunden an den Händen – für ein Einbrecherpaar in Wien-Neubau endete der Beutezug in Handschellen.

Aufmerksamer Nachbar

Ein Einbruch am helllichten Tag sorgte am Mittwoch für Aufregung in einem Mehrparteienhaus in Wien-Neubau. Ein 30-jähriger Österreicher und seine 40-jährige Lebensgefährtin aus Bosnien und Herzegowina stehen unter Verdacht, gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen zu sein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Objekt.

Die Situation wurde von einem wachsamen Hausbewohner beobachtet, der umgehend die Einsatzkräfte verständigte.

Festnahme vor Ort

Bei ihrem Eintreffen bot sich den Beamten ein unübersichtliches Szenario. Der männliche Tatverdächtige konnte im Innenhof des Gebäudes angetroffen werden. Er wies Verletzungen an den Händen auf, die vermutlich von den Glasscherben stammten.

Seine Komplizin befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der betroffenen Wohnung.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.