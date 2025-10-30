Louvre-Raub: Fünf neue Festnahmen – Wo ist die Juwelen-Beute?

Nach dem Einbruch im Louvre in Paris am Sonntag wurden am Mittwochabend fünf weitere Verdächtige festgenommen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Bereits in der vergangenen Woche gerieten zwei mutmaßliche Komplizen ins Netz der Ermittler. Die beiden Männer haben die Tatbeteiligung teilweise eingeräumt.

Die 34- und 39-jährigen Verdächtigen mussten sich vor einem Ermittlungsrichter verantworten. Am Mittwochabend wurde bekannt, dass für beide Untersuchungshaft angeordnet wurde. Die Justiz leitete ein Verfahren wegen Raubüberfalls im Rahmen einer organisierten Bande sowie wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ein.

Unverkäufliche Beute

Von den entwendeten Juwelen, deren Wert auf etwa 88 Millionen Euro geschätzt wird, fehlt weiterhin jede Spur. Die Staatsanwältin betonte, dass der gestohlene Schmuck praktisch unverkäuflich sei. „Es ist noch nicht zu spät, die Beute zurückzugeben“, appellierte Beccuau – möglicherweise in der Hoffnung, dass die noch flüchtigen Täter ihre Worte vernehmen würden.

Basierend auf Aufnahmen der Überwachungskameras vermuteten die Ermittler zunächst vier direkte Tatbeteiligte.

Die Fahnder schließen jedoch nicht aus, dass weitere Hintermänner in den spektakulären Kunstraub verwickelt sein könnten.