Slowakei rudert zurück: Kein Geh-Limit für Fußgänger

Die Slowakei wird entgegen weitverbreiteter Annahmen kein Tempolimit für Fußgänger einführen. Der Abgeordnete Lubomir Vazny räumte am Mittwochabend in einer Stellungnahme im slowakischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen STVR mit diesem Missverständnis auf. Die Regelung ziele vielmehr auf andere Verkehrsteilnehmer ab, die Gehwege nutzen.

Schutz der Passanten

In der am Dienstag vom Parlament mehrheitlich beschlossenen Gesetzesnovelle wird erstmals eine „Gehgeschwindigkeit“ von sechs Kilometern pro Stunde definiert. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung gilt jedoch nicht für Fußgänger selbst, wie Vazny betonte. Vielmehr dient die Regelung dem Schutz von Passanten vor schnelleren Verkehrsteilnehmern wie Skatern, Scooter- und E-Rollerfahrern sowie Radfahrern, die unter bestimmten Umständen Gehwege benutzen dürfen.

Diese Gruppen sollen künftig ihre Geschwindigkeit auf das festgelegte Maß der „Gehgeschwindigkeit“ beschränken müssen.

