Mit Messer in Trafik: Mutige Angestellte verjagt Räuber

Mit gezücktem Messer forderte er Geld, doch die mutige Angestellte ließ sich nicht einschüchtern. Der Überfall auf eine Wiener Trafik endete ohne Beute.

Ein bewaffneter Mann versuchte am Mittwoch kurz vor 16 Uhr, eine Trafik in Wien-Alsergrund auszurauben. Der Täter bedrohte die Angestellte mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Als die Mitarbeiterin jedoch Hilferufe ausstieß und sich weigerte, auf seine Forderung einzugehen, ergriff der Unbekannte ohne Beute die Flucht.

Erfolglose Fahndung

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Verdächtigen nicht aufspüren. Der gesuchte Mann wird als glatzköpfig beschrieben und trug bei der Tat eine dunkle Jacke sowie eine Jeans mit Löchern.

Das Landeskriminalamt hat nun die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.