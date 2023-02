Diese zwei Reality-Stars haben ihr Geschlecht umgewandelt (FOTO)

Zwillinge aus Mala Plana bei Prokuplje (Serbien), ehemalige Teilnehmer der serbischen Reality Shows „Big Brother“ und „Zadruga“, Mika und Giba Vasic, haben das Geschlecht umgewandelt. Laut serbischen Medien heißen die Zwillinge jetzt Ana und Ivana Nikolic, wie einige Fotos belegen, die in sozialen Netzwerken aufgetaucht sind.

Die Konkurrenz in der Reality-Show „Zadruga“ und die Gage wurden für eine geschlechtsangleichende Operation verwendet, wie der serbische Telgraf im Frühsommer 2022 berichtete.

„Die Operation zur Geschlechtsumwandlung wurde Anfang letzten Sommers in Belgrad durchgeführt. Alles ist gut gelaufen. Die Mutter Rada weinte gleichzeitig vor Glück und Traurigkeit“, verriet eine Quelle in der Nähe der Familie.

(Foto: Printscreen/ Instagram)

Sie haben vor laufenden Kameras darüber gesprochen, dass sie ihr Geschlecht ändern möchten, und sie trugen oft Frauenkleider: „Man kann nicht über Nacht eine Frau werden. Wir werden die ersten Schritte nach der Reality-Show machen“, sagten Mika und Giba damals.

„Soweit ich weiß, sind die besten Ärzte in Belgrad, aber wir werden nachfragen, wenn die Reality-Show endet. Wir werden natürlich Gibana und Mikana heißen, wenn wir das Geschlecht ändern. Wir müssen nur Geld sparen“, sagte Mika bei dieser Gelegenheit.

(Foto: Printscreen/YouTube)

Übrigens stand Ivana sogar mit ihrem Auserwählten aus Deutschland vor dem Standesbeamten, und beide waren als Frauen verkleidet, wie das Medium Kurir berichtet. Eine der Schwestern sagte zu diesem Anlass dem Medium Blic gegenüber: „Wir sind sehr glücklich. Wir genießen diese Momente allein und kommentieren nichts, was mit der Ehe meiner Schwester zu tun hat, und schon gar nicht, wie unsere Eltern damit umgegangen sind. Sie haben die Bilder gesehen, wir sind überglücklich“, sagte die aktuelle Ana Nikolic.

➤ Früher haben Mika und Giba Frauenkleider angezogen, sich geschminkt und Perücken aufgesetzt.

Rada Vasic, die Mutter der Zwillinge, sprach offen über ihre sexuelle Orientierung:

„Ich war als Mutter mit meinen Kindern beim Arzt und sie sagten anhand des Blutes und des Urins, dass sie mehr weibliche Hormone haben. Wenn sie sich so kleiden, sieht man, dass sie eher wie eine Frau als wie ein Mann aussehen. Sie wurden so geboren… Ich kann da nichts entscheiden. Ich sagte damals, dass wenn sie mehr weibliche Hormone haben, sollten sie eine Therapie erhalten, um das zu sein, was sie eigentlich sind, entweder männlich oder weiblich. Nun, was Gott gegeben hat, muss ich akzeptieren, weil sie meine Kinder sind. Aber es ist mir nicht egal… Ich bin Mutter, es tut mir schon weh…“, sagte Rada in einem Interview.

„Ich möchte meine Kinder lieber so sehen, wie sie sind, als Gott bewahre, dass ich sie im Rollstuhl schieben muss. Es ist noch schlimmer für eine Mutter, die ihr Kind mit einer Behinderung ansehen muss“, betonte sie bei diesem Interview.