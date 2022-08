Dieser Bonus kommt früher: Auszahlung bereits im September!

Alle Menschen in Österreich bekommen schon im September den Klimabonus und Anti-Teuerungsbonus. 300.000 Menschen bekommen das Geld sogar noch früher und zwar ab 25. August.

Die Auszahlung, die ab 1. Oktober geplant wurde, wird bereits im September starten. Die Überweisungen per Postversand können früher starten, da die umfangreichen Vorarbeiten im Klimaschutzministerium und im Finanzministerium unter Hochdruck umgesetzt wurden.

500 Euro für alle Menschen mit Hauptwohnsitz in Österreich

Alle Menschen mit Hauptwohnsitz in Österreich bekommen 500 Euro. Kinder unter 18 Jahren bekommen 250 Euro. Dieser Bonus wird einerseits ein klimafreundliches Verhalten belohnen, andererseits präsentiert er eine wichtige Entlastungsmaßnahme gegen die aktuellen Teuerungen.

„Ich habe immer betont, dass diese Regierung alles tut, um den Menschen durch diese schwere Zeit zu helfen. Wir haben in den vergangenen Monaten unter Hochdruck gearbeitet. Dadurch ist es uns gelungen, die Vorarbeiten zum Klimabonus und Anti-Teuerungsbonus früher als geplant abzuschließen“, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer.

In Zwei Varianten ausbezahlt

Das Geld wird in zwei Varianten ausbezahlt. All jene, die eine aktuelle Kontonummer in FinanzOnline eingetragen haben oder Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt beziehen, bekommen das Geld auf das Konto überwiesen. Das Klimaschutzministerium übernimmt alle notwendige Daten von dem Finanzministerium und der Pensionversicherung.

Falls die Kontodaten dem Finanzamt nicht bekannt sind, erhält man stattdessen einen Shop-Gutschein per Post an die aktuelle Meldeadresse zugeschickt. Das Klimaschutzministerium arbeitet mit der Post zusammen. Auch eine Zusammenarbeit mit Sodexo ist im Gange, wo die Gutscheine in tausenden Geschäften und Partnerbetrieben für den Einkauf verwendet werden können.

Kein Antrag erforderlich

Um den Klimabonus zu bekommen – egal in welcher Form, braucht man keinen Antrag. Die Auszahlung erfolgt jedenfalls automatisch. Für Fragen zum Klimabonus ist die Hotline unter 0800 8000 80 erreichbar. Weitere Infos gibt es zudem auf der Homepage klimabonus.gv.at.

„Die Teuerung ist ein reales Problem für viele Menschen in unserem Land, deshalb helfen wir seit Monaten mit unterschiedlichen Paketen und arbeiten mit Hochdruck an weiteren Entlastungsmaßnahmen. Wann immer es möglich ist, ziehen wir finanzielle Hilfen vor. Antiteuerungsbonus und Klimabonus bringen jeder Österreicherin und jedem Österreicher weitere 500 Euro. Für jedes Kind erhöht sich der Bonus um 250 Euro. Gemeinsam ist es uns gelungen, dass diese spürbare Entlastung bereits im September auf den Konten ankommt. Damit leisten wir einen weiteren Beitrag gegen die hohen Preise“, sagte Finanzminister Magnus Brunner.