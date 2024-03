Dieser Strom- und Gasanbieter senkt jetzt Preise

Der österreichische Energiegigant Verbund gibt grünes Licht für erfreuliche Nachrichten: Ab Mai und Juli werden die Gas- und Strompreise für bestehende Kunden deutlich reduziert. Ein durchschnittlicher Haushalt kann dadurch jährlich bis zu 200 Euro einsparen.

In einer Zeit, in der die steigenden Energiekosten den Geldbeutel vieler Österreicher belasten, zeigt sich der Großhandelsmarkt für Energie endlich von einer entspannteren Seite. Diese Entwicklung möchte der Verbund an seine Kunden weitergeben. „Wir sehen eine gewisse Entspannung der Energiepreise an den Großhandelsbörsen und wollen aus diesem Grund unseren Kundinnen und Kunden neue attraktive Angebote machen“, erklärt der Verbund-Chef Michael Strugl.

Ab dem 1. Mai werden die Gaspreise für Bestandskunden durchschnittlich um acht Prozent gesenkt. Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 15.000 kWh Gas können Haushalte somit etwa 100 Euro im Jahr einsparen. Je nach individuellem Tarifmodell sind sogar Ersparnisse von bis zu 500 Euro brutto pro Jahr möglich.

Zwei Monate später, ab dem 1. Juli, folgt die Senkung der Strompreise. Ein Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3.500 kWh Strom kann sich auf eine jährliche Ersparnis von rund 100 Euro freuen. Auch hier sind je nach individuellem Tarifmodell Einsparungen von bis zu 500 Euro pro Jahr möglich.

neue Angebote für Neukunden

Der Verbund hat zudem neue Angebote für Neukunden im Gepäck. Besonders hervorzuheben ist hier die Gasversorgung aus alternativen Quellen, die eine Abkehr von russischem Gas ermöglicht.

Für jene Kunden, die besonders unter der aktuellen Teuerung leiden, hat der Verbund einen Härtefallfonds eingerichtet. Dieser bietet finanzielle Unterstützung durch die Reduzierung der Energierechnung. „In Zeiten anhaltender Inflation und Teuerung ist es uns wichtig, weiterhin Unterstützungsmaßnahmen für besonders stark von den steigenden Lebenshaltungskosten betroffene Kundinnen und Kunden anbieten zu können, auch im Hinblick auf das Auslaufen der Strompreisbremse zum Jahresende 2024. Deswegen stocken wir den Verbund-Härtefallfonds um weitere 10 Millionen Euro für den Zeitraum 2024 bis 2025 auf“, betont Strugl.

Sämtliche Kunden, die von den Preissenkungen profitieren können, werden ab Mai persönlich über die Änderungen informiert. Ausgenommen von den Preissenkungen sind Spezialtarife und Verträge mit bestehenden Preisbindungen.

Mit diesen Maßnahmen zeigt der Verbund, dass er seine Verantwortung als einer der größten Energieversorger Österreichs ernst nimmt und sich für seine Kunden einsetzt. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Lebenshaltungskosten ist dies ein willkommener Lichtblick für viele Haushalte.