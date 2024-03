Neuer Geld-Bonus: So könnt ihr bis zu 2.000 Euro bekommen!

Vor wenigen Tagen wurde bekanntgegeben, dass in Kürze ein zusätzlicher Bonus eingeführt wird, der Haushalten einen Extrabetrag von bis zu 2.000 Euro bescheren soll.

Durch das kürzlich präsentierte Maßnahmenpaket der Bundesregierung im Bereich Wohnen und Bauen strebt man in Österreich an, insbesondere die Wirtschaft, vor allem den Bausektor, wieder anzukurbeln. Die Wohnungsoffensive zielt darauf ab, Privatpersonen dabei zu unterstützen, die gestiegenen Wohnkosten zu bewältigen und beispielsweise die Finanzierung eines Eigenheims wieder erschwinglich zu machen.

Teil dieses Baupakets ist der Handwerkerbonus, der Leistungen von Fachkräften mit einer Förderung von 20 Prozent bis zu einem Gesamtbetrag von maximal 10.000 Euro unterstützt. Dies führt zu einer Rückzahlung von bis zu 2.000 Euro als Bonuszahlung.

Im Zuge der Regierungsoffensive ist geplant, zwei Milliarden Euro in die Schaffung und Renovierung von Wohnraum zu investieren. Diese Maßnahmen werden nicht nur vom Bausektor, sondern auch von Ökonomen und Wirtschaftsexperten positiv aufgenommen, wie sowohl der ORF als auch Heute berichten. Die Bedingungen für den Bonus sollen auch dazu beitragen, Schwarzarbeit im Baugewerbe einzudämmen, was jährlich zu Milliardenverlusten an Steuereinnahmen führt.

Handwerkerbonus

Zusätzlich zum bereits angekündigten Handwerkerbonus gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, einen Reparaturbonus in Höhe von 200 Euro zu erhalten. Dieser kann für die Reparatur von Elektrogeräten im privaten Haushalt genutzt werden.

Die Stadt Wien plant zudem erneut die Einführung eines eigenen Reparaturbonus für das Jahr 2024. Dieser soll, analog zum Vorjahr, einen zusätzlichen Betrag von 100 Euro bieten und voraussichtlich ab Mai beantragt werden können.

Obwohl der Handwerkerbonus und andere Initiativen noch den Nationalrat passieren müssen, ist geplant, sie bald umzusetzen. Ein konkretes Datum für die Umsetzung wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben.