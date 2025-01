Dieser Supermarkt halbiert Steuer auf bestimmte Produkte!

Im Rahmen des „Veganuary“, einer weltweiten Bewegung zur Förderung des veganen Lebensstils im Jänner, bietet der österreichische Lebensmittelhändler seinen Kunden einen besonderen Vorteil: Die Mehrwertsteuer auf alle pflanzlichen Drinks wird vorübergehend um 10 Prozent gesenkt.

Mit dieser Aktion möchte Billa auf die steuerliche Benachteiligung von Pflanzenmilch im Vergleich zu Kuhmilch hinweisen. Derzeit wird Pflanzenmilch in Österreich mit 20 Prozent besteuert, während Kuhmilch nur mit 10 Prozent belegt ist.

Steigende Nachfrage

Der Trend zu pflanzlichen Alternativen hat sich im Lebensmittelhandel etabliert. Im vergangenen Jahr stieg bei Billa der Absatz von pflanzlichen Fleischersatzprodukten um 24 Prozent und der von pflanzlichen Milchprodukten um 11 Prozent. Diese Entwicklung zeigt sich auch im Sortiment: Mittlerweile ist jede zehnte bei Billa verkaufte Milchverpackung eine pflanzliche Alternative wie Hafer- oder Mandeldrinks.

Appell für steuerliche Gleichbehandlung

Verena Wiederkehr, Head of Plant-Based Business Development bei Billa, kritisiert die steuerliche Ungleichbehandlung als veraltet und unfair für Konsumenten. Sie betont, dass eine Reduzierung der Steuer auf pflanzliche Produkte direkt an die Kunden weitergegeben würde. Länder wie Frankreich, Dänemark und Irland haben bereits eine steuerliche Gleichstellung umgesetzt, was Billa und andere Befürworter auch in Österreich anstreben.

Neben der steuerlichen Initiative trägt Billa auch durch neue Produktangebote zur Förderung pflanzlicher Ernährung bei. In ausgewählten Billa- und Billa Plus-Filialen wird die Vegevita-Schnitzelsemmel aus einer Bio-Semmel und einem Soja-Schnitzel aus Österreich angeboten, zunächst zu einem Aktionspreis von 1,99 Euro bis zum 22. Januar, danach regulär für 2,69 Euro. Zusätzlich wurden die pflanzlichen Produktabteilungen, die rund 150 Artikel umfassen, in Billa Plus-Filialen erweitert.

Ein weiteres neues Angebot umfasst pflanzenbasierte Frischkäse von Formo, die mit Koji-Protein, bekannt aus der japanischen Küche, hergestellt werden. Diese sind in den Sorten Natur, Kräuter und Tomate erhältlich. Formo verspricht eine umweltfreundliche Herstellung durch Mikrofermentation.