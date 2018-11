Eine der schlimmsten Horrorvorstellungen vieler Frauen ist eine plötzliche Schwangerschaft – trotz Pille! Durch Erbrechen, Durchfall oder eine fehlerhafte Einnahme kann dies in der Tat passieren – aber auch durch ein ganz bestimmtes Getränk…

Lesen Sie auch: Sensations-Gerücht um Zlatan Ibrahimović Die Gerüchteküche brodelt!

Ein – vor allem in Zeiten von Instagram & Co. – beliebtes Getränk steht nämlich in Verdacht das am häufigsten verwendete Verhütungsmittel unserer Zeit unwirksam zu machen, wie du auf der nächsten Seite lesen kannst…