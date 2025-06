Dieses Krebssymptom tarnt sich als Sommerhitze!

Wenn der Körper nachts schwitzt, denken viele an Sommerhitze. Doch hinter diesem vermeintlich harmlosen Symptom könnte sich eine ernste Erkrankung verbergen.

Mit dem Anbruch der warmen Jahreszeit und den steigenden Thermometerwerten warnen Meteorologen bereits vor einem möglicherweise extremen Hitzesommer – Anzeichen dafür zeichnen sich schon seit mehreren Monaten ab. Während viele Menschen sonnige Tage herbeisehnen, kann die nächtliche Hitze in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit zu erheblichen Schlafstörungen führen.

In diesem Zusammenhang rückt ein Symptom in den Fokus, das leicht übersehen werden kann, obwohl es auf verschiedene Krebsarten hindeuten könnte: starkes nächtliches Schwitzen. Darauf macht nun auch der Mediziner Dr. Suhail Hussain aufmerksam. Der Arzt weist darauf hin, dass häufiger Nachtschweiß ein mögliches Anzeichen für Leukämie (Blutkrebs) sein kann. Zudem könnte wiederholtes nächtliches Schwitzen auf ein malignes Lymphom – also Lymphdrüsenkrebs – und damit verbundene Vergrößerungen der Lymphknoten hindeuten.

Warnsignale erkennen

Dr. Hussain mahnt eindringlich, derartige Symptome nicht vorschnell den sommerlichen Temperaturen zuzuschreiben, besonders wenn sie gehäuft auftreten. Neben Krebserkrankungen kann Nachtschweiß auch auf andere gesundheitliche Probleme wie schwerwiegende Infektionen hinweisen. Bei Frauen kann dieses Symptom zudem mit den Wechseljahren zusammenhängen. Bei regelmäßig auftretenden, intensiven nächtlichen Schweißausbrüchen empfiehlt der Mediziner vorsorglich einen Besuch beim Hausarzt. Auch andere Fachleute warnen angesichts der bevorstehenden Sommermonate vor der Gefahr, solche Warnsignale zu ignorieren.

Betroffene Organe

Während Leukämie primär das Knochenmark betrifft, greift ein Lymphom das gesamte Lymphsystem an. Im Gespräch mit dem „Express“ erläutert Dr. Hussain: „Nachtschweiß ist ein weit verbreitetes Phänomen und tritt in heißen, schwülen Nächten viel häufiger auf.“

Doch anhaltendes oder unerklärliches Schwitzen im Schlaf sollte nicht ignoriert werden – insbesondere nicht, wenn es zusammen mit anderen Symptomen wie Gewichtsverlust oder Müdigkeit auftritt.