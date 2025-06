Handtuch-Schlacht am Pool: Urlauber rasten aus wegen Sonnenliegen

Ein bizarres Schauspiel sorgt derzeit in sozialen Netzwerken für Aufsehen. Die niederländische Profisportlerin Isabelle Hanssen (31) dokumentierte von ihrem Hotelbalkon aus ein kurioses Urlauberphänomen.

Ihre TikTok-Aufnahmen zeigen, wie zahlreiche Feriengäste geduldig in einer Schlange ausharren, um beim morgendlichen Startschuss die begehrten Poolliegen zu ergattern. Sobald das Hotelpersonal um 9:30 Uhr die Absperrung freigibt, verwandelt sich die geordnete Menschengruppe in einen Ansturm auf die Liegeflächen. In Windeseile werden Handtücher und persönliche Gegenstände auf den Sonnenplätzen verteilt.

Die Szenen eskalieren teilweise: Eine ungeduldige Urlauberin reißt kurzerhand die Absperrkordel beiseite, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Eine andere reagiert aufgebracht, als jemand ihr platziertes Handtuch zur Seite schiebt. Nach wenigen Minuten sind sämtliche Liegen belegt.

Handtuch-Wettrennen

Im 4-Sterne-Hotel Barceló Lanzarote Active Resort auf Lanzarote hat sich ein regelrechter Konkurrenzkampf um die besten Plätze entwickelt. Besonders deutsche Urlauber stehen dem Vernehmen nach stundenlang an, um sich Sonnenliegen zu sichern. Die Kritik an diesem Verhalten folgt prompt. Viele Gäste blockieren mehrere Liegen mit Handtüchern, tauchen dann aber stundenlang nicht auf.

Die Skifahrerin Hanssen kommentiert das Geschehen verärgert: „Das Problem sind die Leute, die Handtücher auf fünf Stühle legen und wieder gehen“. Sie merkt jedoch an, dass im Tagesverlauf meist wieder Plätze frei werden.

Die Aufnahmen, die vergangene Woche Mittwoch und Donnerstag entstanden, verbreiteten sich rasant auf TikTok. Tausende Nutzer teilten die Videos, viele erkannten sich oder Bekannte in den Szenen wieder.

Eine Urlauberin brachte es auf den Punkt: „Das ist echt kein Urlaub, das ist Leistungssport“.

Spöttische Reaktionen

Ein weiterer Hotelgast beschrieb die Situation scherzhaft als „‚Handtuch-Krieg‘ zwischen deutschen und britischen Touristen“. In den Kommentarspalten der Videos und auf der Plattform X entbrannte eine lebhafte Diskussion.

Die Reaktionen reichen von Spott bis Unverständnis: „Das ist wie Black Friday – nur mit Chlorgeruch.“ „Wer vor 9 Uhr im Urlaub aufsteht, nur um ein Handtuch auf Plastik zu legen, sollte seinen Sommer überdenken.“ Andere schlagen pragmatische Lösungen vor: „Vielleicht sollten Hotels einfach eine Reservierungs-App für Liegen einführen.“

Die Frage nach der Nationalität der eifrigsten Liegenreservierer bleibt offen.

„Typisch deutsch… oder britisch? Ich weiß es nicht mehr.“