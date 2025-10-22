Digitaler Stadtguide: Diese Wiener Spaziergänge begeistern die Massen

Digitale Stadtführungen erobern Wien: Die preisgekrönte App ivie verzeichnet 1,7 Millionen Downloads und enthüllt nun ihre beliebtesten Routen für Herbstspaziergänge.

Der Herbst bietet die perfekte Kulisse für Entdeckungstouren durch Wien zu Fuß. Dabei erweist sich die mehrfach ausgezeichnete Stadtführer-App ivie als idealer digitaler Begleiter. Die 2020 eingeführte und kurz darauf als beste App Österreichs prämierte Anwendung steht kostenlos für iOS und Android zur Verfügung. Sie bietet sowohl Touristen als auch Einheimischen speziell zusammengestellte Spaziergänge und Führungen – als „Walks“ und „Guides“ bezeichnet – durch bekannte und versteckte Ecken der Hauptstadt.

Zusätzlich enthält die App mehr als 1.000 Einträge zu Attraktionen, Erlebnismöglichkeiten und praktischen Informationen – von öffentlichen WC-Anlagen über WLAN-Zugangspunkte bis hin zu Trinkwasserbrunnen. „Wiens Destinations-App ‚ivie‘ vereint Klassiker und Geheimtipps, inspiriert Gäste wie Wiener:innen und macht die lebenswerteste Stadt der Welt auf zeitgemäße Weise erlebbar“, ergänzt Norbert Kettner, Geschäftsführer WienTourismus.

Beliebteste Stadttouren

Eine aktuelle Auswertung zeigt nun, welche digitalen Stadtführungen besonders großen Anklang finden: Von der Ringstraßen-Tour über den Sigmund-Freud-Guide bis zum Prater-Spaziergang – die zehn meistgenutzten digitalen Routen des Jahres wecken die Lust auf urbane Entdeckungen in der Herbstsaison. Die Spitzenposition im aktuellen Ranking belegt der Ringstraßen Walk, gefolgt vom Johann Strauss Walk und dem Wien-Leopoldstadt Karmeliterviertel Walk.

Zu den weiteren Favoriten zählen der Sisi Guide, der Wien-Hietzing Schönbrunn Walk, der Sigmund Freud Guide, der Before Sunrise Walk (Filmtour), der Wien-Wieden Gußhausviertel & Wien-Margareten Freihausviertel Walk, der Hundertwasser Walk sowie der Wien-Leopoldstadt Prater Walk. „Wiens City Guide App ist unser digitales Schaufenster in die Stadt, das laufend wächst: ivie wurde bereits 1,7 Millionen Mal heruntergeladen, mit rund 500.000 aktiven Nutzer:innen jährlich„, so Kettner.

„Der WienTourismus nutzt technologische Möglichkeiten wie diese, um das breite Angebot der Stadt zu kommunizieren und zu inszenieren. Die ‚Walks‘ und ‚Guides‘ unterstützen Gäste wie Wiener:innen dabei, die Stadt zu Fuß und damit ökologisch zu erkunden. Ihr bisher beliebtester Stadtspaziergang ist der Ringstraßen-Walk – ein Audio-Spaziergang mit 14 Stationen entlang eines der schönsten Boulevards der Welt.“, fügte Norbert Kettner noch hinzu.

Strauss-Jubiläum

Anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauss bietet die App ivie aktuell eine besondere Schnitzeljagd an, die sechs Wiener Orte umfasst. Im Mittelpunkt steht dabei das vergoldete Strauss-Denkmal im Wien-Landstraße Stadtpark, wo Nutzer dank Augmented-Reality-Technologie ihre ersten Walzerschritte erlernen können.

Auch das Motiv der WienTourismus-Jahreskampagne „King of Waltz. Queen of Music“ wird in der Anwendung visuell und akustisch lebendig.

„Erstmals in der Geschichte des WienTourismus integriert eine unserer Challenges ein Augmented-Reality-Modul. Damit führen wir Gäste spielerisch durch die Stadt und laden auch Wiener:innen herzlich ein, Johann Strauss Sohn besser kennenzulernen“, so Kettner.