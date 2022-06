Diphtherie ist ausgebrochen: Ministerium meldet ersten Todesfall

Derzeit informiert das Gesundheitsministerium über das Ausbrechen von Diphterie in Österreich – bereits zwei Fälle wurden registriert und es gibt einen Toten.

Gesundheitsminister Rauch schlägt jetzt Alarm. Aktuell gibt das Gesundheitsministerium bekannt, dass Diphtherie in Österreich aufgetreten ist. Diphtherie wurde durch Toxine (Gifte) von Bakterien verursacht. In Österreich ist die Erkrankung meldepflichtig. In den vergangenen Tagen wurden im Rahmen dieser Meldepflicht zwei Fälle von Diphtherie gemeldet.

Behandlung in Wien

Die zwei Fälle wurden in Wien stationär behandelt. Eine erkrankte Person ist bereits verstorben und die zweite Person ist auf dem Weg der Besserung. Beide Männer stammen aus Niederösterreich und wurden im Kaiser-Franz-Joseph-Spital (Klinik-Favoriten) behandelt. Das Todesopfer war Mitte 30 und nicht geimpft. Derzeit wurden weitere labordiagnostische Abklärungen veranlasst. Nun wurden notwendige Maßnahmen veranlasst.

“All jene Menschen, die mit den beiden Erkrankten davor Kontakt gehabt hatten, wurde aufgeklärt und eine Impfung empfohlen”, erklärt ein Sprecher von nö. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SP).

20 Jahre keine Diphtherie

Nach fast 20 Jahren ohne Diphtherie wurden in Österreich seit 2014 nur vereinzelte Fälle dieser Erkrankung gemeldet und jetzt gleich zwei Fälle von respiratorischer Diphtherie.

Quelle: Heute-Artikel