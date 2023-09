Djokovic festigt Legendenstatus: Nadal äußert sich

Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic hat sich mit seinem jüngsten Triumph bei den US Open erneut in den Annalen des Sports verewigt, indem er seinen 24. Grand-Slam-Titel sicherte. Dieser Meilenstein hat in der Tennisgemeinschaft für Gesprächsstoff gesorgt, wobei eine Äußerung von Rafael Nadal besonders hervorsticht.

Mit seinem aktuellen Sieg in Flushing Meadows baut Djokovic seinen Vorsprung in der ewigen Grand-Slam-Bestenliste aus und liegt nun zwei Trophäen vor dem Spanier Nadal. Doch nicht nur auf dem Grand-Slam-Parkett beeindruckt Djokovic.

Seine insgesamt 391 Wochen an der Spitze der ATP-Rangliste zeugen von einer bemerkenswerten Konstanz und Beständigkeit im Herrentennis. In einer Ära, die durch den Rückzug von Tennisikone Roger Federer geprägt ist, behauptet sich Djokovic weiterhin als dominante Kraft im Sport.

Inmitten dieser sportlichen Entwicklungen gab Rafael Nadal in der Sendung „Movistar+“ eine nachdenkliche Einschätzung zu Djokovics Grand-Slam-Erfolgen ab: „Meiner Meinung nach erlebt Djokovic die Grand-Slam-Turniere anders als ich. Nicht den Rekord zu brechen, hätte ihn sicherlich getroffen“, so Nadal.