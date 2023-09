Hollywood-Star bei Novak Djokovics Feier (VIDEO)

Novak Djokovic feiert seinen Triumph bei den US Open und seinen 24. Grand Slam in New York. Unter den Gästen: Hollywood-Star Leonardo DiCaprio. Ein Abend, der Sport und Glamour vereint.

Novak Djokovic hat kürzlich seinen 24. Grand Slam bei den US Open gewonnen. Dieser Sieg gegen Daniil Medvedev im Finale wurde nicht nur von seinem Heimatland, sondern auch von zahlreichen Prominenten gefeiert. Bei der Pokalverleihung trug Djokovic ein T-Shirt, das eine besondere Botschaft trug: Er widmete seinen Sieg dem verstorbenen Basketballspieler Kobe Bryant, der die Nummer 24 trug.

Die sportliche Leistung Djokovics wurde von einer Reihe von Hollywood-Stars gewürdigt. Unter den Zuschauern befanden sich Matthew McConaughey und seine Frau Camila, die Djokovic nach seinem Sieg als erste umarmten. Weitere prominente Gäste waren Charlize Theron, Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Sting, Nicole Kidman, Keith Urban, Emma Roberts und Justin Timberlake.

Nach dem Match feierte Djokovic seinen Sieg mit einer Gala in New York. Unter den Gästen befand sich auch Leonardo DiCaprio, ein bekannter Fan von Djokovic. Die Feierlichkeiten wurden in der Sendung „Paparazzo-Jagd“ gezeigt, in der Djokovics Mutter Dijana beim Tanzen mit den Gästen zu sehen war.

DiCaprio, der das Match von Djokovic verfolgt hatte, genoss sichtlich die Feierlichkeiten. Seine Anwesenheit zog besondere Aufmerksamkeit auf sich.

Insgesamt war es ein Abend, der sowohl den sportlichen Erfolg von Djokovic als auch den Glamour der Prominenten, die gekommen waren, um ihn zu feiern, hervorhob.