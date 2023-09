Sportgiganten Djokovic und Messi: Überraschendes Treffen in New York!

In der pulsierenden Metropole New York kam es jüngst zu einem bemerkenswerten Zusammentreffen zweier Sportgrößen: Tennisikone Novak Djokovic, der aktuell bei den US Open aufschlägt, und Lionel Messi, der siebenfache Ballon-d’Or-Gewinner und neuer Fußballstar von Inter Miami.

Die beiden Sportlegenden trafen sich in New York, wo Messi mit seinem neuen Team Inter Miami gegen die New York Red Bulls antrat und Djokovic parallel bei den US Open auf dem Court stand.

„Wir trafen uns zum zweiten Mal. Wir sprachen 15 Minuten lang über alles Mögliche. Ich würde ihn gerne noch einmal treffen und das wieder tun“, erzählte der 23-fache Grand-Slam-Sieger Djokovic in einem Interview mit ESPN Mexico.

Messi, der diesen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Inter Miami wechselte, hat sich in kurzer Zeit bereits einen Namen in der Major League Soccer gemacht. Der 36-jährige Argentinier erzielte in seinen ersten zehn Einsätzen für seinen neuen Klub bereits elf Tore und stellte damit erneut unter Beweis, dass er zu den weltbesten Fußballern zählt.

Djokovic, der selbst zu den Tennislegenden seiner Generation zählt, zeigte sich von Messi beeindruckt. „Messi ist ein Phänomen. Er ist ein großer Champion und ich habe riesigen Respekt vor ihm“, schwärmte der Serbe. Ein Lob, das angesichts der beeindruckenden Karrieren beider Sportler, eine besondere Bedeutung hat.