Equalizer 3: Der letzte Tango mit der Mafia! (VIDEO)

Der pensionierte Auftragskiller Robert McCall, bekannt aus den ersten beiden „Equalizer“-Filmen, hat sich in der idyllischen Provinz Italiens niedergelassen. Nach einer blutigen Karriere in den Diensten der US-Marine und der CIA, hat der ehemalige Todesbote ein neues Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen. Durch diese Menschen fange ich an zu verstehen, was wahrer Frieden ist“, sagt er über seine neuen Nachbarn. Doch wie lange kann der Frieden in einem Actionfilm halten?

Doch der Frieden ist nur von kurzer Dauer. Die italienische Mafia hat es auf den pensionierten Killer abgesehen und stört seinen Altersfrieden. „Ich mag es hier, das nimmt mir keiner weg“, kontert McCall, als er mit Drohungen konfrontiert wird. Er ist nicht bereit, sich seinen Ruhestand von Gangsterbösewichten vermiesen zu lassen und stellt sich der Herausforderung. Neun Sekunden gebe ich dir, um über dein Schicksal zu entscheiden“, warnt er seine Widersacher.

Der Krieg des Killers: McCall’s unkonventionelles Waffenarsenal

Was folgt, sind heftige Auseinandersetzungen und nicht enden wollende Action. McCall zeigt sich erfinderisch, wenn es um die Auswahl seiner Waffen geht. Ob Korkenzieher, Glasscherben oder Baumarktartikel – nichts ist vor ihm sicher. Selbst italienischer Wein wird zur tödlichen Waffe in den Händen des ehemaligen Auftragskillers. Wer sich mit McCall anlegt, muss mit unsäglichen Schmerzen und oft genug mit dem Tod rechnen.

Das Ende eines Helden: McCall’s Abschied von der Leinwand

Regisseur Antoine Fuqua, bekannt für Filme wie „Training Day“, hat erneut den Action-Thriller inszeniert. „Robert McCall, der Held aus der Arbeiterklasse, muss irgendwann die ganze Sache hinter sich lassen“, erklärte Fuqua im Interview mit „Empire“. Er hat seinen Soll erfüllt.“ Doch Fuqua lässt die Tür für weitere „Equalizer“-Filme offen. Gegenüber „NME“ spekulierte er über eine mögliche Origin-Story mit einem digital verjüngten Denzel Washington. Bleibt also die Frage, ob wir den ehemaligen Auftragskiller in einer neuen Rolle wiedersehen werden.