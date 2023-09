Novak Djokovic: Nur wegen Herkunft NICHT der Größte aller Zeiten?

Novak Djokovic hat mit seinem Sieg bei den US Open einen neuen Rekord aufgestellt: seinen 24. Grand Slam Titel. Doch ist er der Größte aller Zeiten? Und welche Rolle spielt seine serbische Herkunft in seiner Karriere? Djokovic selbst gibt darauf eine überraschend offene Antwort.

Mit seinem Sieg bei den US Open hat der serbische Tennisspieler Novak Djokovic einen neuen Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere gesetzt: seinen 24. Grand Slam Titel. Dieser Erfolg bestätigt erneut seine herausragende Stellung im Tennis und wirft die Frage auf, ob er der Größte aller Zeiten (GOAT) in diesem Sport ist.

Die Meinungen dazu sind geteilt, doch was denkt Djokovic selbst über seinen GOAT Status? Auf diese Frage gab der Tennisstar eine überraschend offene Antwort. „Ich überlasse es euch und allen anderen zu urteilen, ob ich es bin oder nicht, ob ich es verdiene, Teil dieser Diskussion zu sein“, sagte Djokovic.

Dankbar, dass er aus Serbien kommt

Doch Djokovic ging noch weiter und sprach über die Herausforderungen, die er als serbischer Sportler zu bewältigen hatte. Wenn ich nicht aus Serbien käme, wäre ich vor vielen Jahren auf sportlicher Ebene in den Himmel gehoben worden, besonders in der westlichen Welt“, erklärte er. Trotz dieser Schwierigkeiten ist Djokovic stolz auf seine Herkunft.

„Das ist Teil meiner Lebensreise und Mission, und ich bin persönlich dankbar, dass ich aus Serbien komme“, fügte er hinzu.

Mit diesen Worten gibt Djokovic einen tiefen Einblick in seine Gedanken und Gefühle und zeigt, dass Erfolg im Sport nicht nur eine Frage von Talent und Training ist, sondern auch von Herkunft und Identität.

Und obwohl er die Frage nach dem GOAT Status offen lässt, ist eines klar: Novak Djokovic ist zweifellos einer der größten Sportler unserer Zeit.