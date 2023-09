US Open: Novak Djokovic schreibt Geschichte mit 24. Grand-Slam-Titel

In einem spannenden Schlagabtausch im Herzen von Flushing Meadows hat Novak Djokovic erneut bewiesen, warum er zu den Tennislegenden gehört. Mit einem beeindruckenden Sieg über den russischen Shootingstar Daniil Medwedew holte er sich seinen 24. Grand-Slam-Titel.

Das „Arthur Ashe“ Stadion war Zeuge eines Duells, das von Beginn an elektrisierte. Medwedew, bekannt für seine eiserne Ausdauer und Präzision, schien in Topform zu sein. Doch gegen einen Djokovic in Höchstform war er chancenlos. Das Endergebnis lautete 3:0 mit den Satzresultaten 6:3, 7:6 (5) und 6:3.

Von den Rängen hallte die Begeisterung der Fans, darunter zahlreiche Prominente und Tennislegenden, die dieses Spektakel nicht verpassen wollten. Jeder Ballwechsel, jeder Punkt wurde frenetisch bejubelt.

Der Serbe legte einen Blitzstart hin und brach Medwedew bereits im zweiten Spiel. Der Russe, der einen Moment der Unaufmerksamkeit zeigte, fand sich schnell im Rückstand wieder. Trotz einiger glänzender Momente und Druckphasen konnte Medwedew im ersten Satz nicht kontern.

Der zweite Durchgang war ein Tennis-Krimi. Medwedew zeigte Charakter, steigerte sein Niveau und setzte Djokovic mächtig unter Druck. Doch nach einem nervenzehrenden Tie-Break behielt der Serbe die Oberhand.

Im dritten Satz schien Daniil Medvedev trotz seiner vorherigen Bemühungen resigniert zu haben. Während Novak Djokovic seine Dominanz auf dem Platz weiterhin demonstrierte, konnte Medvedev nicht an seine früheren Leistungen im Match anknüpfen.



Djokovic nutzte diese Gelegenheit und sicherte sich den Satz mit einem klaren 6:3.